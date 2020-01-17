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激增！TikTok去年营收1.77亿美元，中国占比近七成

2020/1/17 9:05:41来源：凤凰科技作者：箫雨责编：懒猫评论：

北京时间1月17日消息，应用追踪公司SensorTower周四发布的最新数据显示，字节跳动公司旗下抖音海外版TikTok去年全球营收达到1.769亿美元，占据其历史总营收2.476亿美元的71%，是2018年营收的五倍以上。

SensorTower称，单是2019年第四季度，TikTok的营收就达到了8850万美元，是第三季度的两倍，是2018年第四季度的六倍，大部分营收来自广告和应用内购买。中国是TikTok营收的最大贡献市场，这里的iOS用户在TikTok上消费了1.229亿美元，占TikTok去年总营收的69%。美国消费者去年在TikTok的支出为3600万美元，占比为20%。英国排在第三，该国用户去年在TikTok上的支出为420万美元，占比只有2%。

▲TikTok自2018年以来的月营收和应用排名

2019年，在新用户的推动下，TikTok的全球下载量超过了7.38亿次，较2018年的6.55亿次增长13%，占据其16.5亿次历史总下载量的44%。2019年第四季度成为TikTok史上表现最好的一个季度，2.19亿次的下载量较2018年同期增长6%。去年，TikTok是苹果App Store、谷歌Google Play应用商店全球下载量第二高的应用，仅次于聊天应用WhatsApp的8.49亿次。

《金融时报》曾在去年10月份报道称，TikTok母公司字节跳动考虑于今年第一季度在香港IPO，但字节跳动否认有此类计划。

TikTok发言人称，公司尚未上市，不会发布营收数据。

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关键词：TikTok

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