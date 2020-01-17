售价2056元！微软推荐廉价Windows 10 ARM笔记本：搭载骁龙7c处理器

IT之家1月17日消息 基于Windows 10 ARM的笔记本电脑由于功能和灵活性，不足以使其成为所有人的PC，但对于定义明确的特定角色而言，它们运行良好。

在英国教育、培训和技术展览会（BETT）上，微软宣布了两款由骁龙7c处理器驱动的新型廉价型笔记本电脑，这些笔记本电脑专为教育环境而设计。

其中JP.IK Turn T101笔记本的零售价仅为299美元（约合人民币2056元），而Positivo Wise N1212S笔记本的零售价为575美元（约合人民币3954元）。两者均具有内置的4G LTE连接性，并且可以提供全天的电池续航，这都是在学校环境中非常有用的功能。

微软瞄准的是服务不足和设备匮乏的地区，并宣布与JP.IK建立合作伙伴关系，将其社区学习中心（由太阳能供电的快闪式学校）带入全球130多个服务不足的地区，为学生提供真正的互联网数字学习经验。

据此前高通官方介绍，骁龙7c计算平台为入门级PC带来了体验升级，高通称与竞品相比其系统性能提升25%，电池续航时间能达到竞品的两倍，以及骁龙X15 LTE调制解调器提供的高速连接。此外，骁龙7c计算平台集成的八核高通Kryo 468 CPU和高通Adreno 618 GPU为入门级产品带来了流畅性能和出色的电池续航，高通人工智能引擎AI Engine的运算性能达到每秒超过5万亿次（5TOPS），支持Windows 10最新的AI加速体验。上述特性在入门级PC品类中是首次实现。