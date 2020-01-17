中科院计算所发布国产编程语言“木兰”

IT之家1月17日消息近期，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验室宣布，由该实验室编译组主导研发的国产编程语言“木兰”正式发布。

据中科院计算所介绍，“木兰”是一款定位于面向智能物联应用、采用最新编程语言设计理念和编译技术的程序设计语言，开发团队致力于将其打造为“智能物联时代的C语言”。

Mulan原本是Module Unit Language的简写，直译即“模块单元语言”。后来中科院计算所学术委员会主任徐志伟一下就念成了“木兰”，觉得用“木兰”更好，有浓浓的中国文化印记，用来命名这样一款国产编程语言，再合适不过。

据介绍，“木兰”是由编译实验室完全自主设计、开发和实现的编程语言，与之配套的编译器与集成开发工具也完全由团队自主实现，是我们真正掌握核心技术的编程语言。

“木兰”定位为下一代重要应用——智能物联的开发语言，它采用创新的弹性actor执行模型（擅长执行并行计算），可成倍地提高应用执行效率，在提高服务质量的同时大幅降低平台运营成本。

目前，“木兰”已率先在编程教育方面投入应用。“木兰”编程语言的语法更加宽松，更适合初学者学习掌握，降低学习门槛；同时支持模拟仿真和调试功能，在软件上既可以验证软件和硬件设计的正确性；同时支持跨平台，对Android、IOS、Linux、Windows都可以很好的兼容；更重要的一点是，它可以很好地支持龙芯等国产处理器，后续会支持更多类型的国产处理器。以“木兰”为基础延伸的自主研发编程软件、人工智能教材、教学装备目前已经投入到中小学、幼儿园使用。

中科院持续加大对“少年硅谷”公益项目的支持，截至目前，“木兰”应用范围涵盖了贵州、甘肃、江西、湖南、重庆、青海、山西、陕西和四川等18个省市共700所中小学。