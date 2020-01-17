字节跳动社交产品“飞聊”PC版正式上线

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IT之家1月17日消息 近日，字节跳动社交产品“飞聊”正式上线了PC版本，支持Windows和Mac平台。
需要注意的是，“飞聊”PC版仅支持扫码登录。用户需要使用飞聊手机端扫码方可登录。
2019年5月，字节跳动系孵化已久的社交App“飞聊”上线。
飞聊是一款即时通讯软件。据悉，飞聊App通过手机号注册。相比于微信的单聊和群聊，还多了“小组”功能，在小组中可设定新的头像和昵称。在与朋友圈类似的“动态”中，除了好友之外，还可以关注其他陌生人。
▲飞聊PC版官网
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