内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

字节跳动社交产品“飞聊”PC版正式上线

2020/1/17 11:28:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月17日消息 近日，字节跳动社交产品“飞聊”正式上线了PC版本，支持Windows和Mac平台。

需要注意的是，“飞聊”PC版仅支持扫码登录。用户需要使用飞聊手机端扫码方可登录。

image.png

2019年5月，字节跳动系孵化已久的社交App“飞聊”上线。

飞聊是一款即时通讯软件。据悉，飞聊App通过手机号注册。相比于微信的单聊和群聊，还多了“小组”功能，在小组中可设定新的头像和昵称。在与朋友圈类似的“动态”中，除了好友之外，还可以关注其他陌生人。

▲飞聊PC版官网

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：飞聊字节跳动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    