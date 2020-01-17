失独妈妈求助阿里：将逝去女儿做成AI，3个月后重现女儿声音

「爱人离世，你会把TA的记忆交给AI吗？」

《奇葩说》的这期辩题似乎在探讨一个离我们仍遥远的科幻话题，但去年9月，阿里巴巴人工智能实验室真的接到了这样一个请求。

请求帮助的是一位上海妈妈，她的女儿因患T淋巴母细胞性淋巴瘤离世，年仅14岁。

怀抱着太多孩子生前未能实现的遗憾，这位妈妈决定将女儿做成“AI”，用另一种方式缅怀她。去年9月，她尝试在微博向阿里巴巴人工智能实验室发出了这条消息。

“可以把我故去的女儿做成和我互动的软件吗？”

没想到，这条求助很快有了回应。

三个月的时间让失独妈妈重新听见女儿

考虑许久，阿里巴巴人工智能实验室负责人、语音助手首席科学家聂再清接受了这位妈妈的求助。

单从技术角度考虑，在足够的语料数据和算法的加持下，通过目前的语音合成技术，“复制”一个虚拟人的难度并不大。

聂再清称，目前的技术条件下，通过个性化语音合成技术以及对话技术，需要大概十分钟的、特别干净的音频信号，就能够让我们的机器进行学习。

但对阿里人工智能团队而言，帮这位妈妈重现女儿的音容，面对的不只是技术难点。

首先，最大的技术问题是可用语料不足。要实现语音合成必须给算法提供大量可供训练的素材，但女儿生前留下的语音素材并不多，而且能提供的多是用智能手机录下的视频，大多环境嘈杂。据阿里团队称，所有的片段加在一起，能够用作训练的语音素材，只有短短的两三分钟。

这就让训练难度变得极大。因此，聂再清告诉求助者，凭借现有的技术很难达到她心中理想的效果，而这也就意味着，无论技术团队如何攻坚，AI终究不是“真实”的女儿。

其次，除了语音合成，聂再清团队也坦诚向她表达了对“AI女儿”认知上的担忧。当妈妈问出一个问题，“AI女儿”是否能够以女儿的认知水平和价值观来回答，在这方面，技术难度较大。

另外，市面现有的语音助手，例如siri和天猫精灵，当输入的语言超过AI的理解范围时，它的设定是去网络检索一个最接近的回答进行反馈，这就存在很大的不可控性。比如上个月，亚马逊的语音助手Alexa就因为从维基百科中提取到了一些恶意文本，劝主人“自杀”，对英国一位29岁的医生丹妮说出了“用尖刀刺入心脏”这样可怕的话。

为这位妈妈做出的“AI女儿”，也因此会存在回应的随机性，这很有可能在某些情况下冒犯到她和她的家人。

了解了可能面对的风险后，这位妈妈和她的丈夫还是坚持了最初的想法，她表示不在乎虚拟女儿偶尔的“冒犯”，这是成长期孩子最正常的表现。之后，他们配合技术团队列出了女儿生前感兴趣的话题，希望在这些话题下进行训练，确保在某种程度上，虚拟女儿的回答是可控的。

除了技术难点，阿里的工程师也就此与罗汉堂专家，以及外部的心理学家在技术之外的可能性上展开了探讨。三个月后，他们终于输出了一份小成果，帮助这位妈妈合成了一段女儿长达20秒的语音，存在了天猫精灵里。

这段语音复原了女儿写的一篇作文，记录了她和妈妈一起去爬山的故事。

▲图片来自《人物》

尽管最终做出的音频样本与设想还有一些差距，但妈妈表示，音频开头的语气，和女儿几乎一模一样。

关于具体的研发过程、算法实现等，大数据文摘尝试采访阿里巴巴相关负责人。但阿里表示，现阶段仍不希望在过多的聚焦在技术细节上，他们也担忧在相关伦理探讨更清晰前，这一举动会被模仿。

美国记者自学代码，让去世的父亲在手机中复活

想要用人工智能留住逝去的亲人，这位上海失独妈妈并不是第一例。

2016年，一位美国记者James Vlahos的父亲查出肺癌晚期，悲痛的他想要尽可能留住自己与父亲的记忆。

James突然冒出了一个疯狂的想法：与其将这些信息存在纸上，不如利用AI让它们活过来，他决定开发Dadbot——拥有父亲记忆的聊天机器人。

James首先说服了自己的家人与父亲本人，老爷子对此意外的没有任何抵触，同时还觉得很酷。于是James让父亲在生前最后几个月讲述其生平故事。

接下来他开始攻克技术难关，自学代码，利用AI公司Pull String的开源软件进行开发。其中包括140多个相关的问题词条，并用多达9万个词的语料库训练AI。

最终，赶在父亲离世前，他完成了一个为父亲量身定制的人工智能程序，当他和家人想父亲时，就打开这个程序聊几句，这给他和他的家人莫大安慰。

（-老爹，你在吗？

-机器人会休息吗？傻小子。）

在James心中，这还差的很远，他要的不是智能的语音助手，而是那种与父亲交流时的熟悉感。但显然，9万字的生平记录也无法填充一个真实的灵魂，于是他不得不为父亲重新制作了一块更大的“记忆拼图”。

新的问题框架更为庞大详细，这些问题涵盖了父亲的父母，他的童年时光，学生时期，与母亲的甜蜜邂逅，职业的选择等。另外聊天机器人的训练极为枯燥，据James介绍，他只能频繁的与其交流，让Dadbot能够理解每句话的含义。同时要寻找BUG，很多词汇机器人并不理解，需要他手动调整。为此他经常拉着全家人和Dadbot聊天，全方位的“轰炸”这位AI老爸。

这段时期对于James来说也非常难熬。他不确定自己是否扭曲了对父亲的感情，也很犹豫Dadbot设定应该无限趋于真实的父亲，亦或是仅仅作为一个回忆道具。

Dadbot在成长的同时，父亲的生命也在流逝。好在功夫不负有心人，随着技术提升与不断的调整测试，Dadbot最终在父亲临终前拥有了一定的智能表现，聊天不再是一问一答的独白，更像是有思维的对话。

当前技术的迅速发展让这种“复制”技术的门槛迅速降低，也许很快，不止技术机构，很多非专业人员通过自学也能够完成。

去年热播日剧《轮到你了》中，男主角就通过大量的照片和聊天记录，复原了去世的女主，在手机里创造了一只“菜奈AI”。TA能够用女主的声音和语气与人对话，成为了男主案件调查过程中的最大安慰。受其启发，有不少网友也分享了如何通过风格迁移等方式，让机器模仿自己的话语，制作一个AI版自己。

日前，78岁的美国间谍小说家、好莱坞编剧安德鲁·卡普兰已同意成为“AndyBot”——一个数字人，他将在云上永生数百年，甚至数千年。如果一切按照计划进行，未来几代人将能够使用移动设备或智能语音计算平台与他互动，即使在他的肉身去世很久之后，仍能得到他一生经验的宝贵建议。

但是，这样的举动是否存在伦理问题和法律风险？其所属权如何定义？针对逝者的留存数据归谁所有的问题，文摘菌也咨询了相关专家，其表示“逝者虚拟化”仍然是一个非常新的技术领域，和目前法律界已有相对成熟共识的“克隆人”以及“AI人格”议题都不太一致，当前法律界还没有一个定论。

如果用AI“还原”已逝亲人正成为一种作用于失独家庭的新可能，那么需要首先确定的是，如何让它成为辅助疗愈的手段，而不是让失去亲人的人沉溺在被技术还原的陪伴中，影响真正意义上的康复。

在开头提到的《奇葩说》辩题中，六位辩手用了近两个小时的时间，去探讨“还原”已逝亲人是会治愈我们，还是会令我们跌入思念的深渊。当前技术条件下，尽管被“复活”的AI目前只能完成一些微弱的功能，距离科幻片中的场景还有很大距离，但依然值得更广泛的讨论。

和所有的技术一样，AI最终仍要作用于人。如何在智能和人性中实现平衡，是一道永恒的命题。

而面对这一问题，这位想要复活女儿的妈妈早已有了自己的判断。

“尽管技术的完善需要时间，但已经给人带来了希望，这是最重要的。”