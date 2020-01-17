明晚，马斯克将炸火箭

北京时间1月17日下午消息，据外媒报道，这个周六，SpaceX将从佛罗里达发射一枚猎鹰9号火箭。特别之处在于，这枚火箭十分有可能会在发射后数分钟于空中爆炸。火箭空中解体是为计划试飞的一部分，旨在验证SpaceX应对火箭灾难性事故的能力。若测试进行顺利，SpaceX距离首次发射载人猎鹰9号火箭的目标又近了一步。

这项测试名为飞行中止测试，是SpaceX满足NASA商业载人项目的最后重要里程碑之一。NASA的项目旨在开发新型美国制造的航天器，重新将NASA宇航员送入太空。过去六年来，SpaceX一直在为该项目开发一艘名为“载人龙飞船”的航天器，该航天器由猎鹰9号发射，可以将NASA宇航员送往国际空间站，或接回地球。作为开发过程的一部分，SpaceX必须进行多次试验，以证明其航天器不仅安全，也有能力完成飞行任务。

周六的测试意在展示，在前往国际空间站过程中出现意外的罕见情况下，SpaceX的备份计划。比如，当猎鹰9号火箭在升空过程中突然开始解体时，SpaceX将如何应对。NASA希望知道，若火箭发生故障，载人龙飞船内的宇航员能否安全回到地面。

为在紧急情况下拯救乘客，SpaceX为载人龙飞船设计了一个逃生系统。飞船外壳嵌入八个推进器，名为SuperDraco发动机。若飞行过程中出现问题，推进器会自动点火。这八个发动机随后会将载人龙飞船带离危险的火箭。位于安全距离外之后，载人龙飞船会打开自带的四个降落伞，缓缓落入大西洋，等待救援。

SpaceX之前已经测试过紧急推进器，但这一次将会是公司首次于飞行中测试整个逃生过程。猎鹰9号发射后大约一分半，载人龙飞船的SuperDraco发动机会点火，随后飞船脱离火箭。与此同时，猎鹰9号的主发动机将熄火，返回地面。在载人龙飞船试图安全降落于大西洋时，猎鹰9号逐步解体。解体时间取决于周六的风力，以及火箭位置等其他因素。SpaceX已经安排了一个团队在测试结束后回收火箭残骸。这枚被解体的猎鹰9号火箭此前已经执行过三次发射任务，这一次测试将是它的第四次也是最后一次任务。

即便测试过程中，飞船内并无人员，SpaceX仍会将其视为一次真正的紧急救援事件，派出搜救船去救援飞船。SpaceX有自己的带直升机降落平台的船只，找回海上降落的载人龙飞船——无论是从国际空间站正常返回还是在紧急情况下。美国空间也将协助SpaceX的回收工作。

NASA和SpaceX将密切观察这次测试，因为过去载人龙飞船上的紧急中止系统一直存在些问题。去年4月份， 在测试SpuerDraco发动机时，载人龙飞船发生爆炸。公司用了数月时间调查故障，最终对系统设计进行了调整。11月份，点火测试进行顺利。尽管如此，工作人员对本周末的测试仍高度紧张，因为NASA和SpaceX都希望看到系统在模拟的紧急情况下能正常运行。若进展顺利，下一个里程碑将是安排人员登上载人龙飞船。两名NASA宇航员，鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）将成为载人龙飞船的第一批乘客，前往国际空间站短暂停留两周时间。再接下来，NASA会同意使用载人龙飞船定期执行往返国际空间站的载人飞行任务。

载人飞行的时间尚未确定，因为这次飞行中止测试结束后仍有大量工作需要完成。SpaceX首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）表示，搭乘载人龙飞船的两名宇航员或将于2月份抵达卡纳维拉尔角，但起飞之前，可能还需要数月的时间来完成各种必要的流程和测试。无论如何，载人飞行时间的确定，对SpaceX和NASA来说，都将是一个重要时刻。

SpaceX的这次飞行中止测试安排在本周六东部时间上午8点。