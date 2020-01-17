顺丰：春节部分客户将酌情收取资源调节费

IT之家1月17日消息 顺丰集团今日发布“关于春节高峰应对预案的公告”，其中提到，因受春节高峰期间资源制约，对于部分客户仅能提供有限服务并酌情收取资源调节费用。

顺丰表示，春节高峰期间业务量激增，同时华中、华北、西北等地遭遇多日恶劣天气，导致顺丰部分流向快件时效保障压力倍增。为保障业务运转与客户体验，将优先保障顺丰全流向深度合作的忠诚客户在高峰期间的优质服务。

以下是顺丰《关于春节高峰应对预案的公告》全文：

尊敬的客户：

您好！

春节高峰期间，因业务量激增以及华中、华北、西北等地多日恶劣天气双重影响，我司部分流向快件时效保障压力倍增。为保障业务运转与客户体验，结合当前及今后形势，我司已制定相应的高峰应对预案，主要策略公告如下：

1、优先保障顺丰全流向深度合作的忠诚客户在高峰期间的优质服务。

2、除上述以外的临时需求客户，顺丰仍秉持一贯服务宗旨，但因受高峰期间资源制约，我们仅能提供有限服务并酌情收取资源调节费用。

3、根据业务高峰应急预案，顺丰已经在总部、各业务区成立高峰专项应对小组，我们将尽最大努力，通过应急调度体系，降低高峰期间异常天气等突发状况对快件服务的影响。

感谢您对顺丰一直以来的支持与信任，值此新年到来之际，祝您新春快乐，阖家幸福！

顺丰速运

2020年1月17日