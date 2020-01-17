TCL电子：2019年累计电视机销售量同比增12%，至3200万台

1月17日讯，TCL电子控股有限公司公布2019年第四季度(10月至12月)及全年累计(1月至12月)电视机销售量数据。2019全年累计电视机销售量同比增长12%至3200万台。

TCL电子数据显示，TCL电子2019年全年品牌电视机整体销售量较去年同期增长17%，其中智能电视机和4K电视机销售量分别同比增长19%及31%。智能电视机和4K电视机占整体品牌电视机销量分别为85%和51%，分别较去年提升2个百分点和6个百分点。全年量子点电视机(QLED TV)销量同比增长66%，主要增长来源于海外市场。

海外市场方面，TCL电子2019全年品牌电视机销售量同比上升26%达1346万台，海外市场品牌电视机销量占整体品牌电视机销量65%以上。中国市场方面，TCL电子2019年品牌电视机销量第四季度环比增长20%，全年同比增长2%达718万台。其中，智能电视机销量和4K电视机销量占第四季度品牌电视机销售量分别为87%和66%，占全年品牌电视机销量分别达83%和60%。

互联网业务用户规模全年累计通过欢网运营的激活新用户数量为1043万，同比提升25%;历史累计总用户量破4000万,攀升至4234万，同比提升33%;日均活跃用户数量跃升至2079万，同比提升36%。

TCL电子表示，2019年TCL电子坚持深化全球化发展战略，同时大力发展互联网业务。TCL电子称，将持续提升全球市场份额的同时重点发展全球互联网业务，并大力推动“AI x IoT”战略，致力实现硬件+软件+万物连接和各种场景的融合。