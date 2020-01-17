内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

中国电竞人才缺口达50万，将制定国家职业技能标准

2020/1/17 23:16:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月17日消息据中新网报道，由中国文化管理协会主办、中国文化管理协会电子竞技管理委员会承办的“电子竞技员”国家职业技能标准开发启动会17日在京召开。

据悉，会议邀请国家职业标准制定专家、电子竞技行业专家和相关企业、俱乐部负责人，共同研讨制定国家新职业电子竞技员的职业技能标准。

2019年4月，人社部、市场监管总局、统计局正式向社会发布了13个新职业，其中“电子竞技员”等两个电竞新职业引起了社会各方面的广泛关注。人社部明确，电子竞技员是指从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员，其主要工作包括参加电子竞技项目比赛；进行专业化的电子竞技项目陪练及代打活动；收集和研究电竞战队动态、电竞游戏内容，提供专业的电竞数据分析；参与电竞游戏的设计和策划，体验电竞游戏并提出建议；参与电竞活动的表演。由此可见，电子竞技员涵盖了电竞行业中职业选手、职业教练和数据分析师等专业性较强的岗位。

2019年出版的《电竞产业分析报告》数据显示，2018年，中国的电竞营收达1.64亿美元，在全球市场占比18%，中国的电竞用户突破3.5亿，观众人数达1.25亿，占全球总量的33%。未来几年，中国电竞产业将保持高于20%的高复合增长率，发展速度领跑全球。而与此同时，我国现有的电竞从业人数仅5万人，人才缺口高达50万。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：电竞

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    