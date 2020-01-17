中国电竞人才缺口达50万，将制定国家职业技能标准

IT之家1月17日消息据中新网报道，由中国文化管理协会主办、中国文化管理协会电子竞技管理委员会承办的“电子竞技员”国家职业技能标准开发启动会17日在京召开。

据悉，会议邀请国家职业标准制定专家、电子竞技行业专家和相关企业、俱乐部负责人，共同研讨制定国家新职业电子竞技员的职业技能标准。

2019年4月，人社部、市场监管总局、统计局正式向社会发布了13个新职业，其中“电子竞技员”等两个电竞新职业引起了社会各方面的广泛关注。人社部明确，电子竞技员是指从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员，其主要工作包括参加电子竞技项目比赛；进行专业化的电子竞技项目陪练及代打活动；收集和研究电竞战队动态、电竞游戏内容，提供专业的电竞数据分析；参与电竞游戏的设计和策划，体验电竞游戏并提出建议；参与电竞活动的表演。由此可见，电子竞技员涵盖了电竞行业中职业选手、职业教练和数据分析师等专业性较强的岗位。

2019年出版的《电竞产业分析报告》数据显示，2018年，中国的电竞营收达1.64亿美元，在全球市场占比18%，中国的电竞用户突破3.5亿，观众人数达1.25亿，占全球总量的33%。未来几年，中国电竞产业将保持高于20%的高复合增长率，发展速度领跑全球。而与此同时，我国现有的电竞从业人数仅5万人，人才缺口高达50万。