微软Edge浏览器或更换外观设计，更符合Windows 10设计规范

IT之家1月18日消息 经过大约一年的beta测试，微软已正式发布了适用于Windows 10、7和macOS的基于Chromium的Edge浏览器。微软Chromium Edge外观设计并没有沿用微软Windows 10的Fluent Design规范，而是采用了圆角设计。不过有消息称微软Edge浏览器未来也将与Windows 10系统风格保持一致。

虽然微软曾在2018年末宣布其Chromium Edge项目时承诺将保持浏览器的外观和风格不变，不过据外媒报道微软正秘密调查用户对Fluent Design规范，圆角设计和浏览器动画的反馈意见。在未来的几个月中微软计划重点关注以下领域：

· Microsoft Edge主界面的主题-标签管理，地址栏和菜单。

· Microsoft可能会重新考虑选项卡和浏览器按钮设计。

· 透明度和其他效果优化。

· 添加更多符合Fluent Design规范的特点。

· 在台式机或缺少触摸支持的设备上的标签栏和地址栏/工具栏较小。

· 新动画。

微软Edge团队表示：“我们一直在与设计师紧密合作以使其外观和风格与Fluent Design规范保持一致并符合微软官方的可用性和可访问性标准。”

微软Chromium Edge的Fluent Design规范仍处于早期阶段。目前，Chromium Edge的Fluent Design规范度甚至还不及经典的Edge浏览器。值得注意的是微软仍在考虑这些反馈，并且针对Fluent Design规范的Edge浏览器修改方案有望在2020年下半年出现。

微软官方称新版Edge将于今年晚些时候开始在Windows 10上向所有人推送并计划推出Linux版本，但微软尚未明确具体的发布时间。