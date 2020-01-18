苹果iPhone 11用户在iOS 13.3.1 Beta 2中可以禁用超宽带功能了

IT之家1月18日消息 曾有用户反馈称即使关闭位置服务后苹果iPhone 11和11 Pro仍可跟踪用户的位置等隐私数据。而在最新的iOS 13.3.1 beta 2中苹果专门为UWB功能添加了一个开关。

据外媒报道，近日有用户发现iOS 13.3.1 Beta 2中的一些改变：用户现在可以禁用超宽带功能了。当关闭超宽带功能时苹果会告知用户：关闭“网络和无线”的位置可能会影响蓝牙，Wi-Fi和超宽带性能。

早前有用户发现即使关闭了所有可用的位置服务开关（主开关除外）后iPhone 11 Pro仍会继续跟踪用户位置。由于原因尚不清楚，因此引起了一系列关注。

最初苹果表示他们没有发现任何问题：“启用定位服务后，在状态栏中出现定位服务图标很正常。对于未在“设置”中进行切换的系统服务，该图标都将会予以显示。”后鞧苹果进一步补充道：新iPhone中的UWB芯片并未在全球范围内得到广泛认可，因此iPhone 11使用定位服务来检查UWB是否可用。苹果公司发言人表示：“超宽带的位置数据并未上传到苹果服务器，苹果并未收集用户位置数据。”最后，苹果公司在去年12月表示将带来让客户可以完全关闭超宽带功能的开关。