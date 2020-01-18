如果你问一个职业电竞选手会如何定义自己的职业，他们可能会给出一些自己的想法，但并不会特别在意别人的眼光。但有一类人却让他们不得不关注，这些人开始更多地关注电竞比赛不断增长的奖金总额，以及电竞联盟中州际比赛数量的增长。这类人就是税务员。

美国宪法规定，允许各州对非居民的个人收入征税。然而，直到各州需要更多的资金时，他们才开始增加对运动员的执法力度，当这些运动员进入他们的州进行工作，即进行比赛时，就对他们征税。因此，所谓的“运动员税”，可能包括在非居民州进行的训练、实践和团队会议，直到比赛结束后这一整个阶段的个人所得税。

当NFL、MLB、NHL和NBA的职业运动员以及演艺人员由于他们的公共日程安排和高工资而成为州税务人员的目标时，游戏选手却一直在低调行事，但他们的好日子也要到头了。据宾夕法尼亚州税务局的通讯主管Jeffrey Johnson称，税务局意识到电子竞技是一个新兴行业，而且越来越受欢迎。此外，Johnson认为，总的来说，税务局有帮助新兴产业理解和改善其税收合规的项目。

当进一步追问有多少电竞比赛主办方遵守了法律时，Johnson补充说，他目前还没有一个准确的估计，但宾夕法尼亚州的教育和推广委员会正在考虑集思广益来制定计划，以接触电子竞技行业。

随着最近《使命召唤》联盟、《守望先锋》联盟和《NBA 2K》联盟的特许经营模式的发展，各州越来越关注这些电子竞技比赛何时在其境内举行，哪些战队赢得了大奖，更重要的是，这些战队所在的地区。例如，在2020年2月，《守望先锋》联盟将推出多个州的常驻战队。除得克萨斯州和华盛顿特区外，所有参赛地点，包括法国和加拿大等美国境外的地方，都对非居民运动员的收入征税。

著名电竞选手“Sinatraa”Jay在2019年费城赢得了《守望先锋》联赛的总决赛后发现了这一事实，他在Twitter上发文称，他在该赛事赢得的奖金中，有55%将用于纳税。

相反，在《NBA 2K》联赛中，选手们平时居住在美国各地自己的家中，但在赛季的每一周都会飞往纽约参加联赛比赛。因此，居住在佛罗里达州的选手将不用为在家时赚到的钱向佛罗里达州缴纳州税，但是他们在纽约《NBA 2K》演播室比赛时所有获得的奖金和收入都要向纽约缴纳非居民税。

总部位于芝加哥的Gordon法律集团总裁Andrew Gordon认为，电竞战队或代理商从选手工资中扣缴税款的实行时间已经很晚了。部分原因是，早期的游戏选手大多被贴上了独立承包商的标签。

但向电竞选手征税的前景仍然不明朗。在与华盛顿邮报的对话中，一些主要的电子竞技组织表示，他们对参与这些比赛的选手、人才和其他雇员采取不同的支付方式，因此确定他们的收入而后征税是一件复杂的事。

来自一个国际组织的一位合伙人表示，该组织不代扣代缴任何税款，而是为选手提供会计服务。他说，这个组织为选手在本州获得的工资和其他州的奖金逃避州税。

在人才和制作方面，华盛顿邮报审查了一名制作团队成员的薪酬文件，这名成员的薪酬来自一家大型视频游戏发行商支付给他的广播费。这些文件显示了所有制作节目的州的预提税款。尽管如此，对于拥有签约资格的参赛选手和替补选手，战队和联盟本身却并不需要这样做。

随着特许经营模式的流行，Gordon看到了最近一种将选手转变为雇员的趋势，这将要求团队或雇主开始向选手扣税。

在传统的特许经营模式之外，事情变得有点冒险。例如，《英雄联盟》的所有者Riot Games就是最大的电子竞技联盟之一。Riot并没有采用传统的特许经营模式，而是在全球举办各种赛事，但只保留部分选手作为其公司员工。他认为，这类竞争越明显，就会有越多的州开始对选手征税。然而，总的来说，当谈到预扣税时，各个战队甚至各个比赛都缺乏一致性。Gordon补充道：“税法适用于所有人，无论其规模或类型。

总部位于纽约的电子竞技机构Quiles Law的创始合伙人Roger Quiles也表示，可以预见，完全在互联网上进行的电竞表演和比赛也会开始引起州税务部门的注意。

Quiles说：“对于那些使用外借方式的选手来说，为了税收目的将自己合并为有限责任公司并为自己支付薪水，就可能发生这样的情况：当选手离开家，在一个实行非居民税的州进行比赛时，可能会触发该州的税法。”

虽然Quiles承认确定收入将是一场噩梦，但如果有一天，基于一个人的IP地址，各州就可以在他们管理的区域内跟踪你的确切位置并确定你的收入，他也不会感到惊讶。

虽然这听起来有些牵强，但税收基金会的经济学家Erica York认为，网上收入可能不仅仅是单纯的奖金，“最终还会包括网上广告和赞助”。税收基金会是华盛顿特区一个专注于税收政策的无党派非盈利组织。

York说：“随着电竞行业收入的增长，不管是什么来源，各州都会加大对其的关注。”

Quiles表示同意。他说：“这就是为什么我看到越来越多的税务会计师、律师和理财规划师进入电子竞技领域。”

真正的问题是，这些州要多久才能征收他们认为早就该征的税款，而电竞行业才刚刚起步。