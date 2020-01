开源在不断发展，但似乎有些跑偏？

sourceforge社区团队最近发表了一篇文章《Open Source Is Growing, But Not How It Should》,如文章标题所言,内容表达了sourceforge对于开源近来发展的一些见解与担忧。

文章开门见山:开源已经发生了令人不快的事情,并且近年来变得越来越明显。从AI到云,开源驱动着各个领域,并且在飞速发展,但是尽管表面上似乎一切进展顺利,但实际上只有少数开发人员在做所有工作。

长期以来人们一直认为使用开源代码的流行会导致或等同于增加编写开源代码的人数,但事实并非如此,并且这种情况在最近几年变得越来越明显。根据Stack Overflow 的最新调查,仅有12.4%的受访者表示他们每月至少一次或更频繁地为开源做贡献,而23.1%的受访者说他们每年进行一次以上的贡献,其余的受访者则表示,他们每年在开源上的贡献少于一次,甚至根本没有。

为什么会出现这样的情况呢?sourceforge认为答案在于开源项目本身,其从两个方面解释了这种情况:

准入门槛

根据技术主管Mathew Lodge的说法,许多开源项目可能会非常不受欢迎,尤其是对于临时开源贡献者来说,他们为了使项目维护者相信自己的价值,必须投入大量的工作,但是很多时候,贡献者不愿意或者根本无法花时间和精力来向项目维护者证明他们自己的能力。

另一方面,项目维护者的确有合理的理由要警惕临时贡献者,因为其中许多贡献可能需要花费时间来审查,导致复杂的问题或bug,也需要文档与合并等。现在的情况是在开源贡献上提供高质量代码的人越来越稀有。

找时间做贡献

大多数贡献者都没有从编写开源软件中获得报酬,而往往开源贡献需要花费时间,并且参与贡献还需要自证价值,为样使得现在越来越多的开发者无法参与开源。sourceforge认为采用“交易形式”可以解决这样的问题,同时这样的机制也不会造成对项目的贡献标准的降低。

具体来讲,公司会付钱给程序员,让他们不仅在空闲时间而且在工作时间参与开源项目,这样可以鼓励他们贡献。通过付钱给程序员参与开源项目,公司不仅可以改善和指导他们依赖的关键项目,而且可以帮助他们的员工提高技能,使他们从事自己感兴趣的事情。在公司内部树立积极的工程文化,从而极大地改善公司形象并吸引更多多元化的人才。

开源可以为开发人员和公司提供很多东西,但实际上它不是免费的午餐。为了获得开源的最大利益,必须进行一些投资,无论是时间、金钱还是精力。只有当所有相关人员包括使用开源软件的人都知道这一点,开源才能从最佳状态中受益,并能够按需繁荣发展。