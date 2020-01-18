Fedora CoreOS正式GA

Fedora CoreOS 目前已经GA。
2018年年初，Red Hat斥资2.5亿美元收购了CoreOS，并于6月份宣布推出Fedora CoreOS，成为CoreOS新的上游发行版。
Fedora CoreOS是一个专门为安全和大规模运行容器化工作负载而构建的新Fedora版本，它是 Fedora Atomic Host 和 CoreOS Container Linux 的后续项目。Fedora CoreOS将 Container Linux的提供工具、自动更新模型和思想与封装技术、OCI支持和Atomic Host的SELinux安全相结合。
Fedora CoreOS的一些特性包括：
自动更新、分阶段部署和分阶段推出
基于Fedora 31构建，带上了以下特性：Linux 5.4；systemd 243；Ignition 2.1
通过Podman 1.7和Moby 18.09支持OCI和Docker容器
默认情况下启用cgroups v1，以实现更广泛的兼容性；cgroups v2可通过配置获得
目前Fedora CoreOS已经支持多种平台，包括：
裸金属、QEMU、OpenStack与VMware
公共AWS域中可用的镜像
阿里巴巴、AWS、Azure与GCP可下载云镜像
通过ISO与PXE（netboot）镜像从RAM实时运行
同时，接下来预计增强相关特性，包括：
开了一个next版本发布流，以对即将发布的Fedora版本进行扩展测试
支持除 x86_64之外的其它云和虚拟化平台以及处理器架构
与Kubernetes发行版（包括 OKD）紧密集成