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Fedora CoreOS正式GA

2020/1/18 8:43:56来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

Fedora CoreOS 目前已经GA。

2018年年初，Red Hat斥资2.5亿美元收购了CoreOS，并于6月份宣布推出Fedora CoreOS，成为CoreOS新的上游发行版。

Fedora CoreOS是一个专门为安全和大规模运行容器化工作负载而构建的新Fedora版本，它是 Fedora Atomic Host 和 CoreOS Container Linux 的后续项目。Fedora CoreOS将 Container Linux的提供工具、自动更新模型和思想与封装技术、OCI支持和Atomic Host的SELinux安全相结合。

Fedora CoreOS的一些特性包括：

  • 自动更新、分阶段部署和分阶段推出

  • 基于Fedora 31构建，带上了以下特性：Linux 5.4；systemd 243；Ignition 2.1

  • 通过Podman 1.7和Moby 18.09支持OCI和Docker容器

  • 默认情况下启用cgroups v1，以实现更广泛的兼容性；cgroups v2可通过配置获得

目前Fedora CoreOS已经支持多种平台，包括：

  • 裸金属、QEMU、OpenStack与VMware

  • 公共AWS域中可用的镜像

  • 阿里巴巴、AWS、Azure与GCP可下载云镜像

  • 通过ISO与PXE（netboot）镜像从RAM实时运行

同时，接下来预计增强相关特性，包括：

  • 开了一个next版本发布流，以对即将发布的Fedora版本进行扩展测试

  • 支持除 x86_64之外的其它云和虚拟化平台以及处理器架构

  • 与Kubernetes发行版（包括 OKD）紧密集成

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关键词：FedoraCoreOS

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