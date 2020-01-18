Fedora CoreOS正式GA

Fedora CoreOS 目前已经GA。

2018年年初，Red Hat斥资2.5亿美元收购了CoreOS，并于6月份宣布推出Fedora CoreOS，成为CoreOS新的上游发行版。

Fedora CoreOS是一个专门为安全和大规模运行容器化工作负载而构建的新Fedora版本，它是 Fedora Atomic Host 和 CoreOS Container Linux 的后续项目。Fedora CoreOS将 Container Linux的提供工具、自动更新模型和思想与封装技术、OCI支持和Atomic Host的SELinux安全相结合。

Fedora CoreOS的一些特性包括：

自动更新、分阶段部署和分阶段推出

基于Fedora 31构建，带上了以下特性：Linux 5.4；systemd 243；Ignition 2.1

通过Podman 1.7和Moby 18.09支持OCI和Docker容器

默认情况下启用cgroups v1，以实现更广泛的兼容性；cgroups v2可通过配置获得

目前Fedora CoreOS已经支持多种平台，包括：

裸金属、QEMU、OpenStack与VMware

公共AWS域中可用的镜像

阿里巴巴、AWS、Azure与GCP可下载云镜像

通过ISO与PXE（netboot）镜像从RAM实时运行

同时，接下来预计增强相关特性，包括：