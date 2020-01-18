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IT之家脱单狗注意：20200202多地民政开放预约结婚登记

2020/1/18 8:58:18来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月18日消息 过来人说，婚姻纪念日一定选个有纪念意义的日子，或者定情日，或者初见日，或者吉祥如意好记的日子。而20200202 就是绝佳的选择，这也让很多新人打算将结婚登记的日期定为今年的2月2日。而据《人民日报》报道，北京市民政局昨日宣布：全市婚姻登记机关将开放预约办理2020年2月2日结婚登记服务。好日子一起来脱单！

昨日北京市民政局经市政府批准，全市婚姻登记机关将于1月19日零时起开放预约办理2020年2月2日结婚登记的服务。

北京市民政局将自2020年1月19日0:00至2月1日15:00开放婚姻登记预约，准备登记的新人可通过北京市民政局官网、“北京社会建设和民政”微信公众号、“北京婚姻登记”微信公众号、“婚智通”微信小程序、微信城市服务、支付宝城市服务、北京通APP等途径进行预约办理。同时，已办理好预约的新人要在2020年2月2日当天根据预约时间准时到达区民政局婚姻登记处办理。

除了首都北京外，包括青岛、深圳、杭州在内的全国多个城市的地方民政部门也将在2020年2月2日当天“开门营业”，不过各地开放及预约时间不一，详情请咨询当地民政部门。

注：北京居民同外国人、华侨、港澳台居民办理结婚登记需按照法律规定准备相关材料后进行预约。

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关键词：民政局

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