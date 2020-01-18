内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

智能马桶来了：能自动掀盖，还能和你语音对话

2020/1/18 9:14:35来源：网易科技作者：乐邦责编：懒猫评论：

1月18日消息，据国外媒体报道，近年来，各式语音助手服务日益深入人们的客厅和各种设备，如今它们也要进入浴室的马桶了，你能接受这样的产品吗？

科勒(Kohler)、Toto和其他浴室设备厂商都在自己的产品中加入了传感器、人工智能和智能音箱技术，其中许多产品本月早些时候已经在CES上亮相过。这些先进产品（有的售价高达数千美元）包括嵌入Alexa智能音箱的马桶以及带有传感器的浴室脚垫，那些传感器可以捕捉人的体重和姿势数据。

▲科勒公司在本月的CES上展示了它的Nami 2.0智能马桶。

浴室产品公司认为，至少有一些消费者已经准备好拥抱联网的家居和浴室。它们也看到了销售这些优质产品的机会，以及收集对消费者和供应商都有价值的数据和分析的机会。

“把Alexa引入浴室的逻辑是，每个消费者都从浴室开始他们的一天，然后在浴室结束一天。因此，它是一个获取信息的好地方——比如天气、新闻、交通，这些信息Alexa都能提供。”科勒智能家居团队的产品经理乔纳森·布拉德利(Jonathan Bradley)说。

在CES上，科勒展示了价值1万美元的Nami 2.0智能马桶。它的形状像一个箱子，配有一个自动的方形盖子。马桶上还有一个近距离传感器，当有人靠近它时，它会自动掀开盖子。通过检测，马桶座圈上的压力感应器会在使用者用完站起来时触发冲水。

Nami 2.0内置了亚马逊Alexa，因此支持语音控制马桶的功能。它还可以用于播放音乐以及提供新闻和天气信息，并允许用户控制智能家居中的其他设备。

初创公司Mateo展示了其智能浴室脚垫的原型，当一个人踩到它时，它能捕捉到健康数据。这种垫子有7000个压力传感器，可以根据脚印识别出不同的人。它支持分析姿势和体重。

该垫子会将那些信息无线发送到智能手机应用，如果用户愿意，数据可以上传到云端进行分析。Mateo的AI可以建立模式，在用户的体重意外增加或减少时发出警报。这些数据可以与其他的健康应用共享。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：智能马桶

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    