智能马桶来了：能自动掀盖，还能和你语音对话

1月18日消息，据国外媒体报道，近年来，各式语音助手服务日益深入人们的客厅和各种设备，如今它们也要进入浴室的马桶了，你能接受这样的产品吗？

科勒(Kohler)、Toto和其他浴室设备厂商都在自己的产品中加入了传感器、人工智能和智能音箱技术，其中许多产品本月早些时候已经在CES上亮相过。这些先进产品（有的售价高达数千美元）包括嵌入Alexa智能音箱的马桶以及带有传感器的浴室脚垫，那些传感器可以捕捉人的体重和姿势数据。

▲科勒公司在本月的CES上展示了它的Nami 2.0智能马桶。

浴室产品公司认为，至少有一些消费者已经准备好拥抱联网的家居和浴室。它们也看到了销售这些优质产品的机会，以及收集对消费者和供应商都有价值的数据和分析的机会。

“把Alexa引入浴室的逻辑是，每个消费者都从浴室开始他们的一天，然后在浴室结束一天。因此，它是一个获取信息的好地方——比如天气、新闻、交通，这些信息Alexa都能提供。”科勒智能家居团队的产品经理乔纳森·布拉德利(Jonathan Bradley)说。

在CES上，科勒展示了价值1万美元的Nami 2.0智能马桶。它的形状像一个箱子，配有一个自动的方形盖子。马桶上还有一个近距离传感器，当有人靠近它时，它会自动掀开盖子。通过检测，马桶座圈上的压力感应器会在使用者用完站起来时触发冲水。

Nami 2.0内置了亚马逊Alexa，因此支持语音控制马桶的功能。它还可以用于播放音乐以及提供新闻和天气信息，并允许用户控制智能家居中的其他设备。

初创公司Mateo展示了其智能浴室脚垫的原型，当一个人踩到它时，它能捕捉到健康数据。这种垫子有7000个压力传感器，可以根据脚印识别出不同的人。它支持分析姿势和体重。

该垫子会将那些信息无线发送到智能手机应用，如果用户愿意，数据可以上传到云端进行分析。Mateo的AI可以建立模式，在用户的体重意外增加或减少时发出警报。这些数据可以与其他的健康应用共享。