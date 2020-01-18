不必要的可选功能可以移除了！微软Windows 10 20H1更新预告

IT之家1月18日消息 据外媒报道，微软已于2019年12月确定了Windows 10 Version 2004（20H1）版本并更将重点转移到了下半年的20H2更新上。尽管没有添加新功能，但用户仍可期待在20H1中迎来一些不错的改进。而Windows 10 Version 2004则带来了包括云端重置、全新的Cortana体验、新的Windows搜索算法等特性。

新版Windows 10允许用户通过“设置”应用开启或关闭一些可选功能。其中许多并不适合普通消费者使用，但也有一些适用于所有用户。

微软准备把Windows 10 Version 2004版本中的画图和写字板等应用纳入“可选功能”中进而帮助用户减少应用对磁盘空间的占用。

微软还将进一步优化“可选功能”体验，届时用户可安装多个可选功能，此外用户还可以在列表中搜索特定功能并对其召开排序，显示最后安装的日期。

Windows 10 Version 2004下，用户可更快地找到鼠标的光标设置选项而无需打开控制面板：通过“设置->设备->鼠标”即可调节光标移动的速度。

“设置”中的“网络和Internet”状态页面也获得优化：用户将更直观地看到网络连接、数据使用情况、快速查看活动和Internet连接属性等信息。使用Windows 10版本2004之前系统的用户需要点开设置并进行一系列操作才可以看到“数据使用情况”。

Windows Update允许用户对Windows Store和Windows Update的下载速度进行更进一步的精确设定，也就是说用户可以对两者的后台带宽占用进行限制。

比如用户总带宽只有100 Mbps，那么可以选择为应用商店或Windows更新预留20Mbps阈值，剩余的80 Mbps带宽就可以留给其他更重要的应用程序。

Windows用户账户图片也可以从应用程序、微软官网等渠道同步刷新。用户可在“设置”中搜索“账户信息”并设置新图片。