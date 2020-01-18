乡村葬礼现共享电子屏花圈：1000元成本，50元可租7天

IT之家1月18日消息 据一手Video报道，山西翼城县的一场葬礼上，前来悼念逝者的亲朋好友都送了电子屏花圈。

逝者的儿子表示，以前葬礼会收花圈，现在不收了。电子屏花圈美观又大方，租一个7天只要50元，而普通花圈一个则要100多元。



花圈店老板介绍称，电子屏花圈是用电子板配上花制成，成本价约为1000元。其中，一组电子板由9块组成，花则是绢花（布花），两个月一换。

此外，花圈店老板还表示，现在多数人会选择租用电子屏花圈，在经济的同时也保护了环境。