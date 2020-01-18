NEON“人造人”值得期待？借助三星炒作，没什么技术突破

在今年结束的CES 2020上，三星首次对外展示其作品——NEON，“人工制造人”（Artificial Human），由三星旗下创新实验室STAR Labs独立开发。

STAR Labs现任首席执行官Pranav Mistry表示，NEON很人性化，因为是仿照人类设计的，但它们可以显示非常详细的表情和手势，甚至还能显示可以编程的新特征。

然而，在发布会后，NEON的“人工制造人”引起了很大的争议，部分人开始质疑其技术的真实性。

咨询公司CCS Insight的Ben Wood表示，看到NEON这些人物之后，“没什么印象”。他在推特上说，“在展台上，它们看起来就像‘演员的视频，可以被操纵来做某些动作’。我一定是错过了什么。”

J. Gold Associates的分析师Jack Gold表示，如果三星可以开发出能够表达情感和表情的虚拟人物，它可能会走在行业的前列。但他同时也对其被滥用的可能性提出了质疑，“它对很多领域都有重大影响，比如客户服务、娱乐方面，当然也可以用来‘伪装’一个人与真人互动，达到不良或非法的目的。”

一位英国工程师Mat Smith在engadget上发表了一篇文章，他认为，Neon的“人工制造人”是今年CES中第一个取得了“病毒式成功”的产品。Neon还向CES发布了一份新闻稿，其中充斥着夸张、复杂的机器学习术语，以及一份相当晦涩的使命宣言。Neons还指出有望实现“实时反馈”。于是，好奇心驱使着Mat Smith亲自去一探究竟。

Neon的创始人，STAR Labs首席执行官Pranav Mistry表示：“Neons将与我们的世界融为一体，并成为通往更美好未来的新纽带，在这个世界中，‘人类就是人类’和‘机器也是人类’。”这让它们听起来像是数字对话伙伴，在这种情况下，互动将接近真人。这家公司的使命似乎是与未来的虚拟助手建立一种更温和、更有同理心的联系，这听起来...不错。

要想弄清楚Neon是如何组合到一起并工作的，这很复杂，让我们慢慢来分析。Neon既是公司名称，又是这些“人工制造人”的称谓，它的技术核心可以分为两部分：Core R3和Spectra。

Core R3：“实时响应现实”

Core R3是“实时响应现实”的缩写，R3代表：Reality（真实）、Realtime（实时）和Responsive（回应）。这是生成这些“人工制造人”的外观和肢体运动方式的过程，目的是创建“超越正常感知的现实”。它将专利技术与神经网络相结合，创造出了这些“人工制造人”，尽管他们是在真人的基础上构造出的。

在CES上演示的“人工制造人”都是基于真实的人，但是据该公司称，手势和表情是独立生成的。

我们看到的早期Neon的视频流畅而逼真，令所有人为之惊叹。那是因为他们实际上只是人类的视频。在展台上，Neon在每个屏幕的底部都刻上了他们真人大小的头像，上面几乎没有免责声明。这些只是对未来“人工制造人”外观和行为的设想。当然，Core R3的实际结果看起来很有希望，但与大多数人希望看到的结果依然相去甚远。

Core R3被“广泛训练”来研究人类的外表、行为和相互作用，这就是神经网络发挥作用的地方。在Mistry首次亮相的演讲中，他展示了从早期模型到现在（间隔四个月），惊人的改进速度。它还提供了对该技术实际工作方式的最佳见解。

在建立了一个工程师的面部模型，并生成了一个模仿他的头像之后，研究小组将其用于不同的人。然后，他们可以通过这个化身“交谈”，这听起来非常类似于deepfakes的工作方式。为了区分它们的不同，该团队随后建立了一个系统，可以自动生成面部表情和嘴部动作。它不是人的组合，而是一种全新的东西。

Neon的模型将能够从众多选项中生成面部动画(在新闻发布会上使用了“数百万”这个词)。如果有无数种微笑的方式，那么一个Neon头像显然有无数种遵循命令微笑的方式。我们从两个不同的方面看到了Neon的笑容。也许还有无数其他的微笑？我没有找到答案，但Neon在新闻稿中和对其他记者说的就是这种情况。在这些不同的表情中，他甚至可以抬起头像的眉毛。看到的这一切都是实时的，令人印象深刻的，但是这些都是基本层面。

那么，Neon还能做什么呢？在Mat的演示中，一个化身以中文，韩语和北印度语的形式流利地说了几句话，所有这些都是为了响应Neon员工的语音指令。但是“人工制造人”是相对静态的，除了响应处理程序的请求才会出现一些表情，Neon基本上是沉寂的，有种恐怖的感觉。嘴部的追踪尤其粗糙，当虚拟人物说话时，锯齿状的牙齿在波动着。

但是，对于CES参加者来说，最大的失望可能是互动程度太低，除了观众在Neon的发布活动中看到的重复性答案外，观众只能问几个简单的问题。当虚拟人物理解了这个问题时，它就会回答，这是我们仅可以得到的半点体面的回应。

Spectra：真正值得期待的新技术

然后是Spectra：这个平台代表了这里真正的新技术。这是令人兴奋的科幻部分，旨在处理这些“人工制造人”的学习和情绪反应。Spectra将从智力、学习、情感和记忆等方面，与CORE R3平台互补，给NEON赋能。不出所料，这是最难理解和得到直接答案的部分，也是这次发布中几乎缺失的部分。(这将成为公司今年的重点。)

尽管如此，该公司还是迅速定义了这些“人工制造人”可以做什么和不能做什么，并急于将这家小公司的雄心与现有科技巨头的类似努力区分开来。这些“人工制造人”显然不是聪明的助手，他们不会随意说出事实，也不会奉命唱小调。如果公司的Spectra平台得以实现，他们将能够从经验中学习，并与人类交流和产生共鸣。

Mistry向Mat提到，他想像一个老人一样，“不想把事实公布于众，他们想要进行一次谈话”。Neon想要避免那些令人印象深刻的、alexa式虚拟助手展示。

Mistry里很想知道人们对Neon的看法，以及在早期阶段的其他可能性。这个团队在发布会上吸引到的人们的目光可能会让STAR Lab的支持者三星非常高兴，但Neon的角色需要目标。该公司认为，其创意有一天可能会被用作银行助理、演员或酒店门房，而新闻发布会当时挤满了来自银行、度假村和零售商的代表，挤在一排持怀疑态度的记者中间。

最后，我想到了雄心勃勃和天真这两个词。如果Neon不断迭代、修复和完善，你就能看到它的走向。但就目前的水平来看，是我们兴奋过度了。Neon的展位与三星在CES上的展示区相距不远，尽管这家初创公司与展会的联系不是特别紧密，但仅凭这种联系就足以引起炒作。Neon本可以一直保持低调，直到他们有了更好的方法向人们解释，或者有了更好的演示来反映最初的说辞。

其实Neon并没有做错什么。它不过只是有一个过于热情的新闻发布会，但预告片并不能代表实际的结果，还有一个非常兴奋的CEO，他相信他的团队正在开发的技术。

Mistry称，“NEON就像是一个全新的物种”，“地球上现存有几百万种生物，我们希望NEON可以成为其中新的一员”。

让我们看看Neon在CES 2021上会有什么表现。