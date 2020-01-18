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紧随微软，甲骨文为重要补丁更新发布了334个安全修复程序

2020/1/18 13:42:09来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

微软于日前发布了2020年1 月补丁程序安全更新，更新内容包括针对49个漏洞的修复程序，其中8个级别的严重等级为“严重”。而最著名的一个已修复 bug则是默认Windows加密库CryptoAPI（Crypt32.dll）中的一个漏洞，该漏洞由NSA发现并报告给Microsoft。

据 ZDnet 报道称，紧随微软之后，甲骨文也为其今年的第一个关键补丁程序更新（critical patch update，CPU）推出了334个安全补丁程序。

值得一提的是，甲骨文2020年1月的CPU 与有史以来最大的 CPU 相匹配（发生在2018年7月的CPU中）。总体而言，其2020年1月的CPU解决了94种产品中的缺陷。其中，影响Oracle人力资源的两个错误的严重等级为9.9（满分10）。不过，如果没有身份验证的话，这些错误也不能被远程利用。

影响Oracle WebLogic Server，Oracle Communications Instant Messaging Server，Enterprise Manager Ops Center，Oracle Application Testing Suite，Hyperion Planning和JD Edwards Enterprise One Orchestrator的其他31个漏洞的严重等级则为9.8。

而鉴于不断有客户报告称，其尚未对可用补丁进行更新的系统遭受了成功的攻击，因此Oracle 也在敦促所有客户立即应用其重要补丁更新。

Oracle数据库服务器有12个补丁，其中3个无需身份验证即可被远程利用。但是，这些漏洞的最高严重等级为7.7。

此更新还修复了Oracle Communications Applications中的25个漏洞，包括23个无需身份验证即可远程利用的漏洞。Oracle电子商务套件的23个补丁则解决了21个无需身份验证即可被远程利用漏洞。

在所有产品中，存在191个漏洞，这些漏洞也无需身份验证即可被远程利用。同时，Oracle Fusion Middleware 也进行了重大安全更新，包含针对38个漏洞的补丁程序，其中有30个漏洞无需用户凭证即可被远程利用。Oracle的Java SE在此更新中也得到了十二个修补程序，并且所有这些修补程序都解决了无需用户凭证即可被远程利用的bug。

Oracle的下一个CPU计划在7月14日发布，然后在10月20日进行2020年最终补丁更新。

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关键词：甲骨文

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