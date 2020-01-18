SpaceX技术牛？波音：其实咱家Starliner也有重复用的能力

IT之家1月18日消息 在火箭重复利用这件事上，美国太空探索技术公司SpaceX已经用强大的技术实力证明了自己，他们的Falcon猎鹰火箭可以重复使用多次，因此可以大大减少火箭发射之间的周转时间并降低了成本。

现在，随着波音公司与SpaceX公司之间的战斗日益激烈，波音开始夸耀自家的Starliner航空舱将具备轻松重复使用的能力，两次飞行之间几乎不需要维修。

当地时间1月15日，据外媒Spaceflightnow的报道，波音商业机组人员计划的高级运营负责人拉蒙·桑切斯（Ramon Sanchez）对记者表示，“在大多数测试的情况下，Starliner飞行器的性能非常好，我们正在考虑当它返回地面时，只进行最小程度的修整，就能进行第二次使用。”此外，波音的相关工程师也对此很有自信，表示Starliner飞行器在两次使用之间几乎不需要维修。

无论如何，这对NASA来说可能是好消息，因为无论是SpaceX还是波音，能够为他交付可载人的重复使用的火箭就行了，多了一个选择反而更好。而SpaceX和波音就要陷入竞争了。

不过，SpaceX和波音的交付计划都有所延迟。最近，在发现飞船出现故障之后，飞往国际空间站的波音Starliner试飞被迫延迟。根据波音公司和NASA的说法，飞船的内部时钟不同步，这导致Starliner燃料不够用，因此不得不返回地球。

波音公司表示，尽管如此，该测试在其他方面进行得很好。

他们确实希望也迫切需要Starliner成为NASA的本垒打，所以才会公开赞美自家的Starliner在两次飞行之间的维修成本有多低，这是一件好事，不过，还有待用实际成绩来证明。