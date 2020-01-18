寻找下个SpaceX！太空领域创业投资创历史新高

1月18日消息，据国外媒体报道，风险投资公司Space Angels的一份最新报告显示，去年在全球范围内的178家商业太空初创公司共获得了58亿美元风险投资，按美元计算比上一年度增长38%，也使得2019年成为私人太空投资最多的一年。

▲图示：2019年，投资者向伊隆·马斯克(Elon Musk)领导的SpaceX投入超过10亿美元，该公司去年开始用重型猎鹰火箭发射有效载荷。

亚马逊联合创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的初创公司蓝色起源和马斯克的太空探索技术公司SpaceX融资占了总投资额的41%左右。报告也覆盖到了来自中国和英国的航天企业。更多投资者也试图在后期阶段进入公司。

“我们认为，随着公司从早期概念到逐步成长，这反映了太空创业生态系统的健康成熟。”Space Angels首席执行官查德·安德森(Chad Anderson)在报告附带的电子邮件中说。

▲图示：太空创业历年投资来源和各个市场融资占比

贝索斯向蓝色起源投资约14亿美元，主要通过出售亚马逊股票筹集资金。马斯克的SpaceX紧随其后。根据Pitchbook的数据，SpaceX公司在2019年的J轮、K轮和L轮融资中筹集了10多亿美元，公司估值超过330亿美元。此外在日本软银集团和萨利纳斯集团牵头下，卫星互联网公司OneWeb也筹集了超过10亿美元的资金。

美国仍然是太空投资最大的国家，今年55%的资金都流向了总部设在美国的公司。英国太空初创公司吸引了2019年总融资额的24%左右。在过去几年里，英国在航天领域的活动有所增加，目前正在苏格兰建造一个发射中心。

不过，美国以外最大的一轮融资来自中国，阿里巴巴支持的千寻位置去年10月获得总额约1.41亿美元的A轮融资，资金主要来自中国国有企业。该公司正在开发一种用于物联网的卫星定位系统，以获得厘米级的定位精度。此外，去年第四季度中国太空创业融资收获颇丰，占到当季总融资额的34%，资金主要投向了卫星和发射领域。

就投资业务划分而言，发射业务和卫星业务所获得的资金情况大致相同。具体而言，地球观测是卫星业务领域的最大单一投资，其次是卫星制造和通信。然而就交易数量而言，约四分之三的交易是面向卫星业务。

报告指出，自2009年以来，太空初创企业领域的投资总额约为257亿美元。特别是在过去几年里，这个数字还在加速增长。自2009年以来，总共约有535家初创公司获得了融资，但随着该行业在全世界的发展，这一数字预计还会增加。

报告称：“太空创业生态系统已证明其财务状况稳健，业务日益全球化，内容主题多样化。”