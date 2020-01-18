威刚展示三款新PCIe 4.0 SSD：采用慧荣、Innogrit主控

IT之家1月18日消息 今年CES期间，各大厂商发布了大量新产品，其中包括威刚对外展示了三款即将推出的PCIe 4.0高端消费级SSD，包括高端的SM2264、中高端的SM2267，还有一款就是Sage系列，也是定位高端的产品。

其中，高端的SM2264将采用慧荣（Silicon Motion）的主控，产品代号是XPG Indigo，这款SSD连续读取速度应该能达到7GB/s，顺序写入速度会慢一些，大约为6GB/s，随机IO速度将达到70万 IOPS。同时它采用M.2接口，最大容量4TB，支持LDPC ECC纠错引擎、RAID引擎等功能。

另一款SM2267为四通道，连续读取速度为4GB/s，连续写入速度为3GB/s，随机IO速度为40万IOPS，整体配置还是不错的，同时其产品代号为XPG Pearl。

至于Sage，这款SSD采用的是新生品牌Innogrit的Rainier主控，这也是采用该主控的少数产品之一，这款SSD也拥有强悍的性能，包括每秒读取7GB，每秒写入6.1GB，随机IO速度则为100万 IOPS，同时支持NVMe 1.4、PCIe 4.0×4，最高4TB容量。

威刚即将推出的这三款PCIe 4.0 SSD的发布日期尚未确定，目前也尚不清楚Innogrit或Silicon Motion主控解决方案是否能够胜任，感兴趣的小伙伴可以关注一下。