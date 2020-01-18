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美国近十年游戏畅销榜：《GTA5》登顶，《使命召唤》10款上榜

2020/1/18 21:12:56来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月18日消息 美国NPD市场研究集团的分析师@DomsPlaying目前在Twitter上发布消息，公布了2010年-2019年美国游戏市场最畅销的作品排行榜，这个榜单列出了20款游戏，也就是过去十年里销量排名前20的游戏。

在这份榜单中，第一名是R星的大作《GTA5》，这款游戏发布于2013年，至今仍然是月销量榜上的常客，截止2019年11月11日全平台总销量已经达到了1.15亿份，所以位列榜首不意外。

第二名是《使命召唤：黑色行动》，发布于2010年11月。除了这一款，《使命召唤》系列还有9款游戏都登上了榜单，也就是前20名里占据了10个席位，作为年货游戏，《使命召唤》能够延续高销量的表现也是十分不易的。

另外R星还有一款游戏《荒野大镖客：救赎2》也登上了榜单，排名第七。

下面是前20名榜单中的游戏作品，看看有没有你喜欢的吧：

1、《侠盗猎车手V》

2、《使命召唤：黑色行动》

3、《使命召唤：黑色行动II》

4、《使命召唤：现代战争3》

5、《使命召唤：黑色行动III》

6、《使命召唤：幽灵》

7、《荒野大镖客II》

8、《使命召唤：二战》

9、《使命召唤：黑色行动IIII》

10、《我的世界》

11、《使命召唤：高级战争》

12、《使命召唤：现代战争2019》

13、《上古卷轴V：天际》

14、《马里奥赛车8》

15、《使命召唤：无限战争》

16、《战地1》

17、《战地风云4》

18、《命运》

19、《塞尔达传说：荒野之息》

20、《星球大战前线2015》

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