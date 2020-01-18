微软发布公告称 IE 0day 漏洞已遭利用，暂无补丁

最近，微软有点活跃。

1 月17 日，微软发布安全公告( ADV200001 )称，一个 IE 0day ( CVE-2020-0674 ) 已遭利用，而且暂无补丁，仅有应变措施和缓解措施。微软表示正在推出解决方案，将在后续发布。

微软表示该 IE 0day 已遭利用，并且指出这些利用只发生在“有限的目标攻击中”，该0day 并未遭大规模利用，而只是针对少量用户攻击的一部分。这些有限的 IE 0day 攻击被指是更大规模的黑客活动的一部分，其中牵涉了针对火狐用户的攻击。

漏洞详情根据公告，微软将该 IE 0day 漏洞描述为远程代码执行漏洞 ( RCE )，是由负责处理JavaScript代码的浏览器组件 IE 脚本引擎中的内存损坏漏洞引发的。

微软对该 0day 的描述为：脚本引擎处理 IE 内存对象的方式中存在一个远程代码执行漏洞。该漏洞可损坏内存，导致攻击者以当前用户的上下文执行任意代码。成功利用该漏洞的攻击者可获得和当前用户同样的用户权限。如果当前用户以管理员用户权限登录，则成功利用该漏洞的攻击者能够控制受影响系统。之后攻击者能够安装程序；查看、更改或删除数据；或者以完整的用户权限创建新账户。

在基于 web 的攻击场景中，攻击者能够托管特别构造的可通过 IE 浏览器利用该漏洞的网站，之后说服用户查看该网站，比如通过发送邮件的方式查看网站。比如，发送电子邮件。

解决办法在默认情况下，Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019以“增强的安全配置”受限制模式运行。“增强的安全配置”模式是IE的一组预配置设置，可降低用户或管理员下载并在服务器上运行特殊构造的 web 内容的可能性。它是针对尚未被加入“IE可信”站点区域的网站的一个缓解因素。

应变措施限制对 JScript.dll 的访问权限。

对于32位系统，在管理员命令提示符中输入如下命令：

takeown /f %windir%\system32\jscript.dll cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /P everyone:N

对于64位系统，在管理员命令提示符中输入如下命令：

takeown /f %windir%\syswow64\jscript.dll cacls %windir%\syswow64\jscript.dll /E /P everyone:N takeown /f %windir%\system32\jscript.dll cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /P everyone:N

值得注意的是，微软表示，应用该应变措施可能导致依赖 javascript.dl 的组件或特征功能减少。因此微软推荐尽快安装更新实现完全防护。在安装更新前需要还原缓解步骤以返回到完整状态。

在默认情况下，IE11、IE10和 IE9 用户使用的是未受该漏洞影响的 Jscript9.dll。该漏洞仅影响使用 Jscript 脚本引擎的某些网站。

撤销应变措施微软还给出了撤销应变措施的步骤：

对于32位系统，在管理员命令提示符中输入如下命令：

cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /R everyone

对于64位系统，在管理员命令提示符中输入如下命令：

cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /R everyone cacls %windir%\syswow64\jscript.dll /E /R everyone

微软表示所有受支持的 Windows 桌面和 Server OS 版本均受影响。

所以，雷锋网在这里建议大家能更新的就及时更新吧。

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