三星Galaxy S20 Ultra 5G最新相机图像曝光：潜望式摄像头+100倍变焦

IT之家1月18日消息 北京时间今日晚间，知名爆料人Ishan Agarwal带来了三星Galaxy S20 Ultra 5G手机的最新相机细节图像，可以看到潜望式摄像头，在右下方还带有“100X”字样。

▲via Ishan Agarwal（@ishanagarwal24）

Ishan Agarwal表示，这个图像准确地显示了三星Galaxy S20 Ultra 5G手机后置摄像头的设置。从图像可以看到，摄像头模块采用了哑光灰色和黑色的设计，除了此前曝光的潜望式摄像头，在右下方还可以清晰看到“100X”的字样，这也可以进一步确认三星Galaxy S20 Ultra 5G手机将支持100倍变焦。

▲此前phonearena带来的三星Galaxy S20 Ultra和三星Galaxy Note 10+尺寸对比图

据此前phonearena消息，三星Galaxy S20 Ultra手机尺寸为166.9 x 76 x 10.2mm，采用6.9英寸120Hz和2K的AMOLED打孔屏幕。电池容量为4900mAh，采用108MP主摄+48MP潜望式长焦（支持10倍光学变焦和100倍数码变焦）+超广角+ToF的后置摄像头组合。

最后，三星Galaxy S20系列手机将在今年2月份正式亮相，一同发布的还有三星新款可折叠手机三星Galaxy Z Flip，具体信息三星也会在发布会上正式公布。