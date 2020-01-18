锲而不舍：AMD聘请IBM大牛整合CPU和GPU

IT之家1月18日消息 AMD发言人德鲁·普雷里（Drew Prairie）当地时间周五向外媒CRN证实，IBM Power 9处理器开发负责人Joshua Friedrich将在AMD任副总裁一职，负责数据中心和客户端的CPU-GPU集成工作。不久前，AMD还挖来了英特尔资深副总裁、FPGA事业部负责人Dan McNamara，担任资深副总裁，兼服务器业务部的总经理，以帮助AMD把EPYC服务器处理器业务提升到一个全新的高度。

根据Prairie的说法，Joshua Friedrich在IBM的Power服务器处理器领域上工作了20多年，将在AMD CTO Mark Papermaster组织的领导下工作，该组织主要负责推动AMD集成CPU和GPU技术方法。

这说明，Joshua Friedrich正在研究相关技术，以支持在AMD数据中心侧的EPYC处理器和Radeon Instinct GPU之间建立更紧密的集成，同时支持AMD在CES上宣布的SmartShift技术研究工作，该技术可根据实际工作负载，统一协调管理处理器、显卡的功耗分配。

AMD一直在整合CPU和GPU的相关技术上有所尝试，2006年AMD在收购ATI公司后就推出过APU的产品，APU将中央处理器和独显核心做在一个晶片上，同时具有高性能处理器和最新独立显卡的处理性能。不过APU这些年的发展未达预期。但从AMD近期的动作来看，他们并没有放弃将CPU和GPU进行整合的努力，也可谓锲而不舍了。