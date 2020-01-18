中科院木兰编程语言开发者道歉：被质疑换壳Python

IT之家1月18日消息 近期，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验室宣布，由该实验室编译组主导研发的国产编程语言“木兰”正式发布。据中科院计算所介绍，“木兰”是一款定位于面向智能物联应用、采用最新编程语言设计理念和编译技术的程序设计语言，开发团队致力于将其打造为“智能物联时代的C语言”。

但是，木兰编程语言发布后不久，就被网友质疑是Python语言换壳的产品，使用时网友发现了和Python一样的图标、对话框，提供的函数也和Python一样。在知乎上，很多开发者发现解包后的木兰语言其实就是建立在Python之上，将Python构建的环境、包和项目都编译成一个可执行文件。

一时间，关于木兰编程语言换壳Python的议论集中爆发。IT之家发现，今天下午，“木兰”语言研发团队负责人刘雷针对网友们的质疑做出了正面回应，表示为自己夸大宣传的行为致歉。

刘雷表示，“木兰”编程语言是围绕青少年编程教育，设计开发编程语言、编译器和集成开发环境等产品，而在采访中，自己犯了以下错误：

1. 木兰编程语言主要是用于中小学教育，在介绍中将它扩大到智能物联领域。 2. 木兰语言在8位单片机上的编译器是本团队开发的，在32位单片机上的编译器是基于Python开源编译器进行的二次开发，但在接受采访中将木兰编程语言和编译器夸大为完全自主开发。

刘雷表示，为此次“木兰”编程语言在网络上造成的不良影响，表示郑重道歉，对给中科院、中科院计算所带来的不良后果表示诚挚的歉意。

以下是刘雷致歉的全文：