当隐形眼镜遇见 AR ：能看清现实，也能增强现实

总有一些创新发明,让人不禁感慨未来已来。

比如美国AR初创公司Mojo Vision设计了一款内置微型显示屏的智能隐形眼镜,用户只要戴上隐形眼镜,就能在眼球正前方的屏幕上看到AR图像。

▲【图片来源:VentureBeat 所有者:VentureBeat】

能满足爱美之心的黑科技

2015年年末,CEO Drew Perkins、CTO Mike Wiemer和CSO(首席科学官)Michael Deering共同创立了Mojo Vision,其高管团队包括来自苹果、亚马逊、谷歌、微软等公司的硅谷资深人士,公司还有来自库博光学、雅培、强生、美敦力、飞利浦医疗保健和卡尔·蔡司的医疗设备与验光专家。

另外,Mojo Vision从恩颐投资、盛大集团、科斯拉风投、研华科技、Gradient风投(谷歌旗下)、惠普科技风投、摩托罗拉、LG电子、Liberty Global、Fusion Fund等公司筹集到超过1.08亿美元的资金。

2017年,Mojo Vision制造了首款带有线电源和单LED灯的镜头,随后开始关注无线电以及将图像聚焦在用户视网膜背面的光学系统。

2019年5月,世界增强现实博览会上,主打“Invisible Computing”AR(“看不见的计算”增强现实)综合开发平台的Mojo Vision展示了一款全新的微型显示屏原型,可以看到爱因斯坦吐舌的单色图像。

▲【图片来源:VentureBeat 所有者:VentureBeat】

进入2020年,Mojo Vision在刚刚过去的CES上展出了最新产品——智能隐形眼镜——的原型。佩戴上这款隐形眼镜后,用户便能看到绿色的单词、数字出现在眼前现实世界中的物体上,要是有人走过来,用户还可以利用“AR覆盖”(AR overlay)回想起对方的名字。目前原型已经设计完成,但还未投入大规模生产。

雷锋网了解到,这款智能隐形眼镜比普通隐形眼镜多了三项专有技术突破:

微型屏幕:正是Mojo Vision 2019年推出的那块微型显示屏——有史以来最小、最密集的动态显示,像素间距达1.8μm,次像素间距超过14000 ppi,次像素密度超过200M ppi;显示屏基于MicroLED,这种技术有望在下一代可穿戴设备、AR/VR硬件和平视显示器(HUD)的开发中发挥关键作用,MicroLED的功率为当前LCD显示器的10%,亮度比OLED高5至10倍,意味着MicroLED显示器在户外也能舒适观看;

图像传感器:为计算机视觉优化的全球最节能图像传感器;

运动传感器:类似加速度计和磁力计的运动传感器,用于眼睛跟踪和图像稳定,以便弄清用户正在看什么。

Mojo Vision产品和营销高级副总裁Steve Sinclair表示:

我们希望这款智能隐形眼镜就像拼图一样完美契合眼球,不会滑片。软性隐形眼镜经常会遇到滑片的问题,而我们采取的是硬性隐形眼镜,同时内置了氧合作用,所以可以保证长时间舒适佩戴。

实际上,隐形眼镜分为软性和硬性,我们通常所说的隐形眼镜,其实只是指软性隐形眼镜,而硬性隐形眼镜只有视光中心、医院及开展激光手术的医疗单位才有设备和资质验配,通常用于临床近视的矫正治疗。

据悉,这款智能隐形眼镜更像是“美瞳”,佩戴后瞳孔会呈现不同的颜色,应该可以满足用户的爱美之心,而且每款眼镜都将根据佩戴者瞳孔的大小等因素定制。

▲【图片来源:VentureBeat 所有者:VentureBeat】

据Steve Sinclair称,Mojo Vision拥有AR智能隐形眼镜的专利。相关硬件、技术等均由Mojo Vision自主研发,包括显示屏、充氧系统、电源数据、ASICS(定制芯片)及电源管理工具等,目前正在研发眼睛跟踪算法。

Mojo Vision CEO Drew Perkins在一份声明中说,这款智能隐形眼镜只会在用户需要的时候显示有用信息,并不会时时刻刻搞数据轰炸,或者分散用户的注意力。

近日,VentureBeat记者在对Steve Sinclair的专访中做了一番体验,全程用眼睛与屏幕互动,例如向左看表示单击页面,看向箭头可以进行选择。据悉,这款屏幕还支持声控,提供实时对比度、照明增强以及变焦功能。

▲【图片来源:VentureBeat 图为 Steve Sinclair】

Steve Sinclair说:

我们关注的是清晰度、机动性以及使用场景,未来几年我们会更关注重软件方面。

不过,目前这款AR眼镜还不支持打游戏。

为视障人士提供帮助

这样的黑科技,目标用户是否仅限于年轻人呢?

雷锋网了解到,这款智能隐形眼镜同时针对个人消费者及企业设计,主要发展方向是借助增强的图像叠加帮助视力较弱的人群。

一方面,Mojo Vision正在通过FDA(美国食品和药物管理局)的“突破设备计划”(Breakthrough Device Program)与其合作。该计划是一项自愿项目,旨在提供安全、及时的医疗设备,帮助治疗一些不可逆的衰竭性疾病。

毫无疑问,这将促使FDA将Mojo Vision置于其“突破设备计划”的快速通道上,Mojo Vision通过直接与FDA专家合作获得反馈和优先审查,从而开发符合安全法规和标准的产品。

另一方面,Mojo Vision还宣布与加州帕洛阿尔托的非营利组织Vista盲人和视力受损中心(Vista Center for the Blind and Visually Impaired)建立了新的合作伙伴关系,该中心每年为3000多名失明或视力受损的人提供康复服务。通过这款智能隐形眼镜,视力较弱的人可以更好地辨认出诸如街道标志之类的形状,因为显示屏会帮助佩戴者识别眼前的事物,并在视觉上增强。

Vista中心执行董事Karae Lisle在一份声明中说,这项技术合作为视障人士提供了改善视力状况、提高生活质量的机会。

同时,在Vista中心接受康复服务的人也将在定义Mojo Vision的创新技术和为Mojo Vision的科学家和工程师团队提供帮助方面直接发挥作用,从而帮助Mojo Vision将更优化、更方便用户的设备推向市场。

利用这项技术,Mojo Vision正在努力帮助22亿视力受损的人。Mojo Vision希望视力受损的群体能够利用隐形眼镜进行像过马路这样的日常活动。雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,在伦理审查委员会(IRB)的批准下,Mojo Vision正在进行用于研发迭代目的的可行性临床研究,Mojo Vision未来可能还将设立一个医疗设备部门。

智能隐形眼镜已有先例

实际上,雷锋网编辑并不是第一次听到这样的黑科技。

2014年,Google母公司Alphabet旗下的健康与生命科学部门Verily宣布与瑞士诺华(Novartis)制药公司旗下的眼部护理部门爱尔康(Alcon)合作,启动“Google Contact Lens”(谷歌隐形眼镜)计划,旨在利用隐形眼镜中的电路和芯片,通过眼泪的血糖量测出糖尿病患者的血糖值,一时间引起轰动。

然而,2018年11月,Verily突然宣布,因“泪液葡萄糖与血糖缺乏相关性”,停止研发工作,人们期待了4年之久的“糖尿病患者福音”便也不了了之。

此外,2016年,三星申请了智能隐形眼镜的专利,计划在智能隐形眼镜里内置显示屏、摄像头和传感器,用户可以通过“眨眼”来控制这些组件拍照,还能将图片直接投影到眼睛上。

同年5月,索尼也曾申请了可拍摄视频和照片的智能隐形眼镜的专利。

不过直至今天,都没有任何一项上述专利应用到隐形眼镜中。

在雷锋网编辑看来,虽然Mojo Vision还处于研发阶段,但似乎只能用「喜忧参半」一词来形容。

首先,相对于上述智能隐形眼镜来说,Mojo Vision首次提出AR概念,令人眼前一亮;其次,相对于市面上注重娱乐功能的AR设备而言,Mojo Vision的智能隐形眼镜更关注医疗应用,市场需求量可能较小;同时,产品背后的黑科技基本上和高定价画了等号,消费者是否会买账,还很难说。

究竟这款AR智能隐形眼镜未来命运如何,让我们静观其变。

本文转自雷锋网,如需转载请至雷锋网官网申请授权。