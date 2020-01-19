工厂选址前先砍万棵树，还要找二战弹药，特斯拉：我太难了！

据国外媒体报道，德国汽车制造巨头们曾经认为特斯拉只是一个弱小的暴发户，如今，埃隆·马斯克(Elon Musk)却直接在它们的自家后院建造Gigafactory 4超级工厂，向它们发起挑战。



在格伦海德的森林里，一条铁轨在松树之间穿行。

格伦海德市坐落在柏林东南自然保护区边缘的两个湖泊之间，在该市一处森林中，有德国护林员站岗驱赶游客，那里也立了一块“Lebensgefahr”（生命危险）警示牌。

这些防范措施是为了保障一项重大工程：特斯拉要在当地建立其最新的组装工厂，这是马斯克对德国汽车业发起的最大胆的攻击。工人们已经开始使用金属探测器在一个占地面积约为200个足球场的区域内进行排查，以搜寻隐藏在小沙土表面下二战遗留的弹药。

工程车辆进入格伦海德的森林。

工人们在排查二战时期遗留的弹药。

这是筹备一家年产50万辆汽车、雇佣1.2万名员工的工厂的第一阶段。一旦确认地下没有二战时期遗留的炸药，收割机和卡车将会涌进，清除森林中成千上万的树木。这项工作需要在2月底前完成，以满足特斯拉相当激进的时间表。一旦建成，该工厂将会对大众、戴姆勒和宝马等德国本土车企构成巨大挑战。

该项目可谓这个安静小城镇的第二次机会，20年前，格伦海德没能迎来一家类似的汽车工厂，当时宝马公司选择了在莱比锡落户。当特斯拉表示有兴趣在德国建造其第一家欧洲工厂时，当地官员迅速采取了行动，以弥补当年错失机会的遗憾。他们为特斯拉的工厂留出了一块地，供工业使用，同时提供通往高速公路和铁路线的便捷通道。

“这项投资是一个独特的机会，”格伦海德市长阿恩·克里斯蒂安(Arne Christiani)在自己的办公室里说道，“它让受过良好教育或有大学学位的年轻人有可能留在我们的地区工作，而过去几年他们可没有像这样的选择。”

特斯拉提交的文件显示，如果能通过德国的审批程序，它的工厂将生产电池、动力系统和车辆，包括Model Y、Model 3和未来的任何车型。其工厂建筑将包含冲压车间、油漆车间和座位制造车间，建筑总长744米(约合2440英尺)。当地有空间建设四个像这样的设施。

挑战德国汽车巨头

特斯拉规划的新工厂在格伦海德的位置

在德国，老牌汽车制造商长期以来一直嘲笑特斯拉是一个财力薄弱的暴发户，无法与它们丰富的工程技术传统竞争。去年11月，马斯克在柏林的一个颁奖典礼上不经意地透露了德国建厂的消息，让该国的汽车行业高管们大为震惊。这次马斯克直接进军全球汽车行业的中心地带，继续为交通运输的未来而战。

“埃隆·马斯克正在前往他最强大的竞争对手的大本营，直接进入全球汽车行业的中心。”法兰克福美茨勒银行分析师于尔根·皮珀(Juergen Pieper)指出，“由于德国工资成本高企，工会强大，且税收高，数十年来没有任何其它的外国汽车制造商能够做到这一点。”

在欧洲最大的汽车市场建厂，是对马斯克全球野心的一次重大考验。该地区的需求很平稳，买家更忠诚于本地品牌。与此同时，德国汽车行业的劳动力成本比美国高出50%，更是波兰(距离格伦海德只有一个小时车程)的五倍之多。

从积极的一面来看，电动汽车的制造需要较少的劳动力，而且德国拥有大量的汽车专家储备。建厂位置也提供了亲近该国领导人的好处。

德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)领导的政府因在电动汽车转型上行动迟缓而承受压力，这一次她向马斯克表示欢迎。德国经济部长彼得·阿尔特迈尔(Peter Altmaier)提出，他将努力缓解可能阻碍特斯拉工厂建设的监管障碍。他在该项目宣布后不久便表示，特斯拉的计划“事关重大”。

马斯克进军德国可谓乘胜追击。在中国的工厂破土动工一年后，特斯拉已成功开始交付其中国制造的Model 3轿车。在这股乐观情绪的推动下，特斯拉的股价在过去3个月翻了一番。

与此同时，德国的同行则在艰难地应对从燃油车转向电动汽车的昂贵转型局面。大众汽车和梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒去年宣布裁员数千人，同年德国汽车产量降至近25年来的最低水平。

对格伦海德来说，特斯拉的投资计划一夜之间让这个只有8700人的小镇成了香饽饽。克里斯蒂安表示，地方官员每天都会收到各式各样的发展提议，比如建设22层的公寓大楼和美国式的购物商场。她希望这家工厂能帮助当地获得发展公共交通、学校和医疗设施的财政支持。

格伦海德市场广场的电动汽车充电桩停车位

在市政大厅里，有五个厚厚的活页夹可供当地人细读特斯拉的项目细节，其中包括每天将有463辆卡车驶进工厂，一条铁路支线用于火车运输，以及一支现场消防队。

特斯拉仍然要跨越许多的障碍。居民们有机会提出反对意见，一些人抱怨说，自从宣布设厂计划以来，该公司几乎没有公布什么别的信息。与此同时，当地自来水公司警告称它将无法及时向厂址供水，同时也对厂址位于一个旨在帮助保护饮用水供应的区域表示担忧。

此外，该公司还必须采取措施保护野生动物，包括吓跑该地区的狼，重新安置冬眠的蝙蝠，以及在建筑完工前清走蜥蜴和蛇。这家美国汽车制造商还必须替换被砍伐的树木。

施工车辆的轮胎踏痕搅起了森林的地面。