1.82亿美元！子公司或存销售额虚报行为，东芝将介入调查

据外媒报道，日本电子巨头东芝公司表示，该公司无法证实旗下一家子公司是否涉及“可疑交易”，此前调查显示该公司可能虚报了200亿日元(约合1.82亿美元)的销售额。

东芝数字服务公司(Toshiba Digital Services Corp.)周六在一份声明中说，内部调查发现，该公司旗下另一家子公司——东芝信息技术服务公司(Toshiba IT-Services Corp.)的部分交易无法得到证实。东芝表示，将从第三财季的财务报表中剔除迄今发现的、无法证实的交易金额。

2015年，东芝公司在一项内部调查中发现管理层夸大利润后，不得不重新申报为期6年的税前收益，共计1520亿日元（约合13.8亿美元）。从那以后，东芝公司始终处于动荡之中，多名高管辞职，美国核电业务亏损数十亿美元，还出售了其相当重要的芯片部门。

东芝公司在周六关于东芝信息技术服务公司的声明中表示：“可疑交易的各方存在未结清的债务关系，但没有发现确凿证据证明员工在这起可疑交易中起了主导作用。”

东芝公司表示，上一财年东芝信息技术服务公司的收入为440亿日元（约合4亿美元）。这起事件对利润和收入的最终影响，以及与可疑交易相关的事实，都有待进一步调查。