第二代个人征信系统今起上线：个人水电费未纳入，还款记录延长

IT之家1月19日消息 IT之家先前曾报道过第二代个人征信系统即将上线的消息。今日起，征信中心将面向社会公众和金融机构提供二代格式信用报告查询服务。

值得注意的是，目前第二代征信系统尚未采集个人水费、电费缴费信息，仅在二代格式信用报告中设计预留了展示格式。不过二代征信系统将继承展示一代征信系统中已采集的个人电信正常缴费和欠费信息，显示“共同借款”信息、用户近5年的还款记录等。据媒体报道，二代征信系统个人层面还增加了 “循环贷款”、“信用卡大额专项分期”、“授信协议信息”等信息；企业增加“循环透支”、“企业为个人提供担保”、“逾期总额、本金和月数等逾期指标”等信息。

二代格式信用报告进一步丰富了个人和企业的信用信息，提高了信息更新效率，个人和企业均应及时关注自身信用状况变化，维护良好信用记录。



• 与一代征信系统相比，二代征信系统有哪些改进？



与一代征信系统相比，二代征信系统在信息采集、产品加工、技术架构和安全防护方面，均进行了优化改进。一是优化丰富信息内容，提升信息采集的扩展性、灵活性和便利性，更为全面、准确地反映信息主体信用状况。二是优化信用报告展示形式和生成机制，提升信用报告的易读性、适应性和便捷性。三是改进系统技术架构，支持系统快速扩展和资源优化，大幅提升信息采集和征信服务效率。四是强化系统安全防护能力，加强用户身份管理、信息传输管理等，确保征信信息安全。

• 与一代征信系统提供的信用报告相比，二代征信系统提供的信用报告有哪些变化？对个人、企业经济生活有什么影响？

与一代征信系统提供的信用报告相比，二代征信系统提供的信用报告主要是丰富了基本信息和信贷信息内容，改进了信息展示形式，提升了信息更新效率。鉴于二代格式信用报告进一步丰富了个人和企业的信用信息，信息更新效率提高，更为全面、及时地反映了个人和企业的信用状况，建议个人和企业及时关注自身信用状况变化，切勿过度负债，按时足额还款，维护良好信用记录。

• 二代征信系统在保护信息安全、维护信息主体权益方面有哪些改进？

一是加强用户管理，采用数字证书，实现用户登录双因素认证，为查询用户发放USB Key证书，实现机构查询身份强认证；二是加强用户访问控制，支持绑定登录终端，提高用户身份验证强度，强化信息安全监测；三是强化数据传输和存储安全防护，保障数据采集和对外服务各环节流转安全；四是强化异常查询监测，及时发现异常查询行为；五是优化企业和个人异议处理流程，提高异议处理自动化程度和处理效率。

