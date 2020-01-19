用于Android的Firefox迁移即将开始

Mozilla方面宣布，计划很快将Firefox for Android Nightly安装迁移到新的Firefox Preview for Android Nightly版本。

该组织一直在开发一种新的Android移动网络浏览器，该浏览器基于与旧技术不同的技术。根据Mozilla的说法，新的Web浏览器将提供优于旧的浏览器的优势，包括更好的性能和更快的更新。

Mozilla透露，计划在2020年将用于Android的经典Firefox Web浏览器的用户迁移到新的移动浏览器，Nightly 用户将首先被迁移，Beta和稳定版本的Firefox Web浏览器的用户则将于该年晚些时候进行迁移。

该公告表明，属于Nightly版本的Firefox的时机已经到来。从下周二（1月21日）开始，适用于Android的经典Firefox应用程序的Nightly版本可能会升级到适用于Android的新Firefox浏览器（当前称为Firefox Preview）。

根据前六个月的用户测试以及我们收到的积极反馈，我们有信心Android用户会喜欢这种新的浏览体验，并且非常高兴地宣布，从2020年1月21日开始，我们将开始在Nightly应用中将其推广到我们现有的Firefox Android版受众群体中。

Nightly 的用户可能会根据更新的配置方式自动升级。如果更新配置为自动，则Nightly将自动迁移到新版本。如果不想这样的话，Firefox for Android Nightly 用户可以将更新设置为手动，以防止暂时迁移。

值得注意的是，某些数据将被迁移，包括打开的选项卡，书签和浏览历史记录。对于要迁移的密码，则不能使用主密码。

从Firefox用户的角度来看，目前最大的阻碍可能是新浏览器还不真正支持扩展。Mozilla在2019年中期透露了新的浏览器将支持扩展的消息，但其想要实现真正落地则还需要一定的时间。

广告拦截器uBlock Origin将是第一个正式支持的插件。根据Mozilla的说法，将在2020年末全面支持WebExtensions。