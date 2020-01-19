从降薪、被裁到创业，2020他们选择重新出发

2019年的寒冬，比过去几年都要冷一些。项目更少了，倒闭更多了；加薪更少了，裁员更多了。前些日子网上一段对话爆红，创始人要求员工每天设计100张图供选择，而且要做到满意为止。变相裁员做到这份上，不点自破；更有甚者为了年底不放带薪假期，选择年前辞退员工，泰国团建回来就辞退也是伤透了员工的心。

360则是更让人哭笑不得，年会上给出了特等奖“免裁券”，有效期为一年。当然还有不少企业选择降半薪给过年的，真是给互联网员工开了个好年。

如果放在过去，你可能会在意年终奖发不发；但是今天，不降薪、不裁员俨然成了好公司的判断标准。2020年的春节，降薪、被裁、倒闭也许会成为了继相亲、年终奖后大家更关心的话题。据猎云网采访统计，不少人在2019年年底被裁后，选择拿着赔偿提前回家过年，2020重新回到所在的一线城市，继续找工作。

其中，有部分人期望在2019年学习相关技能的培训，可以帮助自己在2020实现职业转型，也有不少人希望继续从事之前的工作内容，对2020的招聘市场持乐观态度。当然，还有一部分人，在被裁后选择自主创业，加入2020的创业大军，为这次寒冬添加一些暖意。创业九死一生，以下是他们从被裁到创业的故事。

商家催债、老板失联，2019我第一次被裁、也是第一次创业

和以往一样，Sab化着精致的妆容行走在静安寺，正准备参加上海的媒体人晚会。梧桐树叶飘落在上海的街道，依稀记得有人说过，来上海如果不住在梧桐树下，就少了这个城市别样的小资情调。

秋意渐凉，但当时Sab没想到，渐凉的不止秋意，还有就职公司的现金流。Sab知道公司快不行的时间和媒体知道的差不多，在媒体关系群记者老师们的真诚关心下，Sab略带些委屈。和汪峰老师疯狂想上头条的殷切不同，公司因为“被倒闭”频繁上了媒体头条。

烧钱补贴十几亿、老板失联跑路、商家上门催债…每一个头版头条都像刀子一样戳着这位资深公关的心。公司从投资界宠儿变成了无人接手的烫手山芋。“我不希望被唱衰，毕竟很多平台可能因为唱衰，就真的要挂了。”Sab说，“我心已经死了，自暴自弃了。”

在Sab看来，很多媒体根本不管事实如何，在没有沟通联系的情况下就出了稿件，让这家沪上电商的现况雪上加霜。Sab加入这家电商公司1年半，主要负责平台的公关工作。最好的时候公司人数高达800人，当时前景一片大好。虽然工资给出的薪资略低于行业平均水平，但是公司给出了不错的期权，这也就吸引了一大批人进入。公司破产并非毫无征兆，但大多数员工都没注意到。“只是觉得创业公司可能都缺钱，同时公司保密措施做得比较好，一开始我们都以为公司只是现金流不好，不至于破产。

对于公司真实的资金情况，内部员工几乎和外界是同一时间知道的。”Sab很无奈。烧钱补贴扩大用户数，最后烧的每一分钱都成为了压死这家巨兽的最后一根稻草。现金流烧没了。从破产前的变相降薪，到有一个月绩效不发，到最后一个月索性工资都没了。“其实绩效就等于工资，不发绩效对于很多员工来说就是等于降薪。公司现在破产清算，员工都去仲裁，这笔钱最后能不能拿到都是未知数。”

Sab摇摇头，对于其他损失她根本不想再提。一家公司倒闭的原因有很多，团队、市场，当然也有一部分和投资人有关系，是综合作用的结果，很难一言说清。2019年大厂也在裁员，小公司生存更成问题，同岗位薪资水平相比之前有所下降，再招的岗位数量也明显比之前少。“我之前所在的电商行业本就是个竞争异常激烈的行业。To C的电商行业除非带着大资本爸爸入场，不然还是奉劝各位创业者谨慎。”2019年的资本寒冬是Sab就业以来第一次失业，但由于本身还有副业支撑，这场寒冬对于这位沪漂姑娘来说还不算太冷。

12月份失业后，Sab就开启了她的创业之路，基本是无缝衔接。“有的忙了，就不迷茫了。”1月1日，Sab创业的项目上线了，并当天获得第一笔订单。这个项目和之前就职的项目不同，是针对大宗贸易物流领域，主要帮助企业解决在寻求社会运力时所衍生出来的各种需求。因为合伙人原本就是大宗贸易领域的，所以Sab的转型也不足为奇。

这个12人的团队就在2020的第一天扬帆起航了。虽然Sab的创业才刚刚开始，但这个勇敢的80后女孩始终保持乐观向上的态度。见过了那么多互联网平台的生死存亡，她明白了资本都带血。“除了人力，不做烧钱事情。价格方面，也不打价格战。养活团队应该还是可以的。”Sab笑道。对于即将到来的春节，Sab表示当然得回家，但是之前会先去芽庄度假，因为便宜。

生鲜电商钱烧完了就裁员、优化、萎缩，我选择从二三线踏实起步

芃芃从事生鲜供应链领域近7年时间，经历过种植、分拣、加工、物流、配送、2B2C销售等各个环节，同时也算是最早一批通过互联网卖生鲜的淘金者。“一般生鲜电商过年过节都是不打烊的，但是企业员工基本都会安排轮休，比如节前提前回去一批，节中回来，然后过节值班的再回去。

我们采销供应链团队也是轮休制，但就算回家也一定要笔记本电脑不离身以防突发工作，去年大年初一在家，虽然家人都在热闹过年，但我仍然抱着笔记本在处理采货及入库事宜，然后端午节、劳动节这种小假就压根没休过。”干生鲜这行就是挣辛苦钱，时间非常碎屏化，芃芃已经很久没有休过5天以上完整假期了。

芃芃老家在江西南昌，现在高铁开通了，回去3个多小时还算方便。“因为高铁上是有移动信号的，方便突发性工作，直接笔记本连手机热点就能处理，我们有同事就是在回家高铁上被拉上一起开电话会议，飞机出行就容易耽误工作。虽然很多同事开车回去，但都是万不得已，毕竟抢票也要时间精力，而干生鲜采销工作都是起早贪黑的，很少有机会专门去抢票，我自己一般都是12306车票候补功能，高铁上几小时休息时间对我来说是很珍贵的。”

2019年1-10月，芃芃都在某头部生鲜电商负责类目采销，经历了3月-7月买菜到家赛道的补贴大战，见证了一个月巨亏3个多亿的“盛况”，0元起送0配送费让整个Q2订单量呈爆发性增长，大量前置仓日均超过1000单，GMV数据指数级上升，但是Q3各家都烧不动了，数据也随之下滑。期间在5月底，呆萝卜给芃芃直接开出2倍薪酬试图挖人。“最后我想了想这待遇实在过于吓人就没去，还好没去，要不然现在得参加集体讨薪了。”芃芃一脸淡定。

从7月底开始，芃芃所在公司的上一轮融资烧得差不多了，竞对资金则一直紧巴巴的，所以各家都开始了削减成本之路，最直白的手段就是降薪或者裁员，但是涨工资容易降工资难，绝大部分人选择补偿离职，芃芃是10月份走的那批。芃芃透露，某卖菜电商去年融了5次B轮，估值几乎没动，年中的时候资方直接把一个联合创始人都换掉了，下面自然也经历了一波大换血。某阿里系生鲜电商则是去年3月财年结束的时候大裁员一直持续到年底，钉钉上单位总人数也是指数级下降。

某腾讯系生鲜电商裁员则集中发生在8-11月，企业微信上大概有一半人不见踪影，剩下的一半中又有一大半不认识。在芃芃看来，生鲜电商的情况都差不多，就是融到钱了，招人、加薪、扩张、增长，钱烧完了就裁员、优化、萎缩。阿里系生鲜电商情况比较特殊，因为阿里系做生鲜的事业部或子公司太多了，互相间就像“九子夺嫡”，一旦被杭州放弃就意味着基本是关门裁员。美团系、京东系因为本身自营生鲜这块营收占比不如其它主业，所以人员调整都还正常。

“我个人来讲，甚至我的同事和同行朋友们，都已经习惯了互联网公司这种飘忽不定的政策，所以基本上被裁员或者优化也都挺坦然的，再换一家呗，又不是找不到工作，反正来来去去就这么几家。”芃芃作为生鲜电商的老兵，早已看开了这互联网的动荡起伏。与此同时，芃芃自己的项目也开始在2019年酝酿、萌芽。与一般选择一线城市的大玩家不同，芃芃选择了苏州、合肥、天津。

“当然是因为当地有同学的关系，就是最简单的社区生鲜店，但是我们加入了互联网运用以及自身供应链优势，所以我深刻体会到商品力的重要性，便宜、新鲜、口感不差就能活下去，我自己的创业门店因为管理层都是合伙人，所以不存在裁员一说，门店员工这块我们一般也不会主动裁员，当然还是有人因为个人原因离开的，现在临近年关我们也给每位员工准备了个春节红包，虽然比不上电商公司那么大气，但聊胜于无吧，2019年自己创业项目经营净利润率大概在2%左右。”

正是因为电商行业的高波动与不确定，芃芃自己的项目特别注重现金流，也经常跟合伙人以及员工聊“如何才能过冬”。芃芃每家店的财务指标是全员公开的，基本薪酬都是当地社保最低缴费基数为底薪+经营奖金，并且一直坚持给全体员工缴纳五险一金，虽然是按最低标准但他觉得还是要交，这是对员工负责。“虽然有些员工不理解，但这事上我比较强势、没得谈，如果一个人想好好在融入当地社区，那么五险一金是必备的，不要这块的人基本上稳定性也差。”

让芃芃在2019年感触最深的创业寒冬就是直接融不到钱了，尤其下半年，连头部公司融资都困难。“我自己跟一圈投资人交流下来，就是VC也缺钱，很多VC投着投着投成创始人了。因为创业项目划水的太多，所以下半年VC跟创始人打官司的也不在少数。另外，经济环境不好，消费降级明显，所以生意普遍难做，人工与物价双涨又进一步压缩了消费欲望，过冬中最重要的策略就是接地气，什么好卖卖什么。”

从生鲜行业角度讲，芃芃觉得活下去不难，因为人总是要吃饭的，但是从电商角度讲，那就不一定了，现金流为负、盈利模型仅存在于PPT上的电商，规模增长得有多快死得速度就有多快。2020年，芃芃希望自己的创业项目能找到志同道合的投资人，能把现有的Demo按上市标准正规化，可复制、可存活、可增长。

“2019年是节衣缩食度过的，2020年大不了再继续呗，已经到谷底了还能再差到哪去。”芃芃笑道，“我个人就是没有谈拢未来规划的投资人、设定目标过于不切实际的投资人、对寒冬中没有长期扶持意愿的投资人，一律不接待，就算项目维持现状也不去吹泡泡，大不了发展慢点好了。”至于过年，芃芃表示，生鲜电商人的年，该怎么过还怎么过。

创业失败血本无归，他们选择踏实打工

有人累积资源、人脉走向创业的，自然也有人创业失败走向打工。在猎云网的采访过程中，有不少之前处于早期阶段的创业公司CEO在公司无法活下去之际，选择了投奔大公司的怀抱。而大公司也相较于普通应聘者，更青睐这些有过创业经历的员工，甚至在招聘内容中就会标明“有创业经历者”优先。

在2019年，创业者流向大公司成为了一个趋势，在投资人越来越谨慎、创业机会越来越少的情况下，打工成为了不少创业者的又一选择。Alice就是其中之一。“我只想买个房，然后安安稳稳打工。”身为80后的Alice有一个可爱的女儿和体贴的丈夫，2016年她加入了杭州创业创新的大潮，却未曾料到在2019年的寒冬，创业三年投入的钱都没了踪影。

“我是联合创始人，股份占比30%，大股东占比70%。”据Alice透露，公司最大规模时员工在80人左右，当业务萎缩后，为了保证最低开发量，直接裁员到15人（包含管理团队）。她也就是在此时选择了离开。

Alice的项目主要是搭建一个互联网+保险的平台，做线上的车险。项目致力于简化车险购买流程，只要提交证件就可以在线办理，而且价格比实体保险公司更为便宜。为了绑定客户，凡在平台上购买车险的客户，公司赠送行车记录仪。

类似的补贴活动是Alice团队吸引用户常用的方法。“16年刚开始起步的时候，行情还行，后来有较大体量的公司都到这块领域后，公司业绩萎缩，我们开始放弃车险业务。”像Alice这样的小型创企，白手起家，从未拿过风险投资。天使轮的资金基本都是从自己口袋出。

当时的Alice认为自己有资源，而大股东有资本，创业成功是大环境下水到渠成的事情。然而虽然在业务较好的时候，利润还是比较可观的，但Alice选择把赚来的钱再次全盘投入后，这钱就打了水漂。“我这还算好了，杭州还不少人抵押家里房车地的，倾家荡产、后面也破产告终。”Alice苦笑，虽然血本无归，但好在自己也不是最惨的那一批人。

在创业的坑上，Alice总结了3点：1、合伙人很重要，管理团队也很重要，但是有现金支持最重要；2、好的业务不是一蹴而就的，还是要靠慢慢建立的，但是创业公司，时间上等不起；3、当市场行情变的时候，不能固步自封，一定要紧紧的跟着市场走，船小好调头。

虽然Alice表示吃尽了创业的苦，2020踏踏实实打工，但考公务员和编制却不是她2020的目标。用她的话来讲，创业过的人基本上不可能去考公务员。但是，或许每个人追求的不同吧，她补充道。“年纪大了，追求安稳。”Alice看着女儿，眼里充满了温情。她表示，年后会去大企业找找就职的机会。

2019大浪淘沙，2020 VC更看重自我造血能力

据时代数据创业公司数据库统计，截至12月1日，今年一共有327家创业公司关闭。其中，在6月份关闭的公司最多，达到265家，占81%。值得注意的是，今年新增创业公司仅1427家，而失败的创业公司占比达到23%。

其中北京、上海、广东和浙江四个地区创业公司集中，死亡数量也最高。其中北京关闭的创业公司最多，达124家。金融和电商是企业倒闭数量最多的2个领域。缺钱，是创业公司们在2019年面对的首要问题。投资者相对往年，在2019年的投资态度更为谨慎。

资方的投资成为了压死了55%倒闭企业的最后一根稻草。相较于后期轮创业公司，早期企业更容易死在创业路上。这样一来，也不难理解企业为了在熬过寒冬，选择优化雇员结构和降薪来缩减开支，从而“活下去”。

“2019年，中国经济环境遇到了挑战，同时也是大浪淘沙的一年。很多创业公司遇到来自大环境的挑战，融资困难，尤其是那些炒作概念、没有技术实力、恶性竞争、喜欢包装概念的公司逐渐被淘汰出局。这其实是好事，使得经营环境变得更好，投资人和创业者远离浮躁的情绪。

当下，很多行业的投资减少了，每个企业都在压缩成本，能为企业提高效率、压掉水分、缩减成本的公司往往能够获得更多的盈利。”在exands创始人卢国鸣看来，2019年其实也是创造真正基业长青的公司的契机。

“2020年将是前景很好的一年，去年的挫折已经证明中国经济是坚韧的，经得起打击的。高新技术企业将获得更多的支持，各行业更注重智能技术的应用和企业效能提高，这对我们来说都是利好，意味着客户对我们的服务需求更高，客户黏性也更强。”exands在2019年依旧实现了稳健高速的业务拓展，通过基础架构的运营服务，为海底捞等处于内需行业的客户的门店、办公室、购物中心、工厂等实现智能化改造。

在卢国鸣看来，企业注重人效比，通过技术研发，让每个员工创造更多的价值，这一点让公司保持了较强的竞争力。所以，降薪裁员并非良策，技术创新能力和公司产品、团队的市场化能力才是企业活下去的根本。

源星资本管理合伙人于立峰透露，“今年投资阶段上会向后移，偏早期项目投资力度会下降。对创业公司而言，面对资本寒冬，首先是要有定力和耐心，夯实企业内部管理，尤其是精细化管理能力，其次，要把核心竞争力做出来，尤其是技术到产品的能力，市场化的能力。”

他预测，在2020年，包括新一代信息技术、硬科技、生物医药等在内的科技创新领域将成为投资侧重点。创业者们，你们准备好了吗？