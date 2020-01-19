雷诺集团2019年全球销量达375万辆，电动汽车增长23.5%

1月19日消息，据国外媒体报道，雷诺集团宣布，2019年，在整体市场缩减4.8%的情况下，该集团在全球范围内销售了375.3723万辆汽车，较上年下降3.4%，其中电动汽车全球销量增长23.5%，达6.2447万辆。

该集团于2019年年底推出的全新ZOE将是2020年电动车领域的旗舰产品。这款车的销量增长了19.1%，达到4.7027万辆。

在轻型商用电动汽车领域，Kangoo Z.E. 仍是无可争议的领先者，其销量增长19.2%，至1.0349万辆。

去年11月，该集团在中国推出了首款都市纯电SUV Renault City K-ZE，这款车的销量在两个月内达到2658辆。

在轻型商用车领域，该集团的销量增长0.7%，创下新的销售纪录，这要归功于雷诺品牌在欧洲市场的表现。在市场增幅2.8%的情况下，该品牌在欧洲实现了3.6%的销量增长。

去年，雷诺Pro +再次在欧洲厢式货车、轻型商用车，及电动轻型商用车市场保持领导地位。

在欧洲市场增长1.2%的情况下，雷诺集团的汽车销量增长1.3%。Clio是B级细分市场的领导者，其中顶配车型在全新Clio销量中占到了45%。Captur在同类车型中仍处于领先地位。Dacia品牌在欧洲连续第七年创下新的销售记录，销量为56.4854万辆，增长10.4%，这一增长是由Duster和Sandero的表现推动的。

在俄罗斯，雷诺集团以29%的市场份额领先，上涨了1.4个百分点。在该市场缩减2.6%的情况下，该集团销量增长了2.3%。拉达（LADA）品牌的汽车销量增长了0.6%，至36.2356万辆，该品牌以20.7%的市场份额巩固了其领先地位。

拉达格兰塔（LADA Granta）和拉达维斯塔（LADA Vesta）证实，它们是俄罗斯最畅销的汽车。雷诺品牌在俄罗斯的销量也增长了5.8%，达到14.4989万辆，这要归功于Arkana在去年下半年的成功推出。

在巴西，得益于Kwid的良好业绩，雷诺集团的销量增长了11.3%，达到23.9174万辆；该集团的市场份额达到创纪录的9%，增加了0.3个百分点。该市场保持活力，增长7.4%。

在印度，该集团是2019年在乘用车领域取得进展的唯一品牌。在市场萎缩11.3%的情况下，该集团的销量增长了7.9%，这一增长主要归功于Triber的成功推出和全新Kwid的成功。该集团在印度的市场份额达到2.5%，与2018年相比上升了0.45个百分点。

去年12月，雷诺集团共售出36.5887万辆汽车，同比增长13.8%。

雷诺集团销售和区域执行副总裁Olivier Murguet表示：“得益于新车型在该集团的欧洲、俄罗斯和涨势迅猛的印度等核心市场的成功推出，该集团上个季度的销量有所增长。2020年，我们将受益于最畅销的全新Clio和新Captur的全年销售，以及我们的电动车和混合动力车攻势的加速，特别是全新的ZOE、Twingo Z.E.和E-Tech技术。我们将在新产品品质及吸引力的支撑下，不断巩固2019年启动的定价策略。”