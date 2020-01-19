K 歌、看片、玩游戏，当年的 VCD 机满足了我的所有幻想

你有没有那种把一部电影看到吐的经历？如果有，那一定是属于碟片时代。

对于很多80后、90后来说，VCD、DVD是他们开启电影之门的第一把钥匙。那时候电视上可以收看的节目很少，大多数人也没有去电影院的习惯，而VCD机则是在一批中国民营企业的努力下走进了千家万户。

成龙、李连杰、施瓦辛格、史泰龙......很多人对于港片和海外电影最早的记忆，正是从那个时候开始的。每个人家里都有那么几张光盘，翻来覆去不知道看了多少遍。今天我们就来和大家聊一下，那些曾经属于VCD、DVD的黄金年代，以及我们对于电影碟片最早的记忆。

世界首台VCD机来自中国

VCD是90年代初期流行起来的数字光盘标准，由索尼、松下等厂商共同制定。但很多人不知道的是，世界上第一台VCD机其实是来自于中国。制造出首台VCD机的是一家叫做「万燕」的安徽企业，他们生产的VCD产品一度在中国市场上达到了100%的占有率，但由于前期投入过大，以及没有及时申请专利，万燕在VCD市场的份额逐渐被其它国际大厂，以及国内的新兴品牌蚕食。

▲图片来源：合肥高新发布

早期的VCD机十分厚重，我们拿到的是新科的VCD-30影碟机，为了还原当年的感觉，还找来了一台来自松下的29英寸大彩电。插好电源线、三色线，把电视调到音视频模式（AV模式），然后就可以插入光盘进行播放。

VCD厂商的竞争，像极了今天的手机市场

当时的VCD市场竞争十分激烈，各家厂商不断推陈出新，开发出各种特色功能来抢占用户，我们手里的这款VCD机主要卖点就是「三碟连放」，这在当时可是十分受欢迎的。因为那时候VCD的光盘容量很小，压缩率低，一些比较长的电影需要三张碟才能放完，每次都要进行手动更换，十分影响观看体验。于是这种支持三碟连放的VCD机应运而生，成为厂商重点宣传的卖点之一。

电影的碟片上一般都会标好1、2、3的序号，按下VCD机的切换按钮，分别把光盘放入对应的位置，然后就可以安心观看。

如果你的设备过于陈旧，可能会遇到碟片卡顿、音视频线接触不良的情况，传统的解决方法是「吹一吹」、「拧一拧」。当时市场上还有一种叫做「清洁碟」的工具，可以把清洁液滴在光盘上，通过转动来清洁VCD机的激光头。至于音视频线的话，如果太陈旧建议大家直接换新。

绕不开的盗版碟、色情片VCD光盘的最高分辨率只有352×240像素，放到现在是十分不够看。有的盗版商为了和正版电影同步上市，还会配上粗劣的国语配音、字幕，观看体验其实很差。这样的场景在电影《京城之王》中有过描写，大家感兴趣的话可以去看一下。不过正是在这样的条件下，让那个时候的人没有错过港片、好莱坞大片的黄金年代，也积累了最早的阅片量。

▲电影《A计划》

聊VCD、DVD，盗版一定是绕不开的话题。那时候的录像店以及大街小巷，总有神神秘秘的人向你兜售「最新大片」。为了顺应这样的「时代特色」，当时的VCD机还极力宣传「纠错功能」，引用葛优在电影《大腕》里的一句话：「超级纠错就是超强盗版，正版影碟不用纠错。」这正是讽刺当时的盗版现象。

VCD机的原理是用激光读取存储在光盘上的信号，但盗版光盘由于制作质量差，很多时候不能正常播放，而超强纠错就是通过加大激光头的输出功率，去增强读盘能力。这种属于灰色地带的功能被当时的厂商用来作为主要宣传卖点，在特殊的时代背景下显得十分魔幻。

▲图片来源：[email protected] The Ordinary

关于VCD、DVD的记忆，还有一部分与大人相关。有时候一不小心闯入他们正在观看电影的小黑屋，大人会以最快的速度按下暂停、关机，然后以「这不是给小孩儿看的」，这样的理由推出门外。不少人对于那些懵懂画面的启蒙，正是从「朋友家」、录像厅这样的地方开始的。

不能唱卡拉OK的游戏机不是好的VCD国产VCD的发展可以说是一段疯狂的旅程，和它捆绑上的还有游戏机。在以小霸王为首的山寨FC流行起来后，国产厂商也迅速跟风，做出了可以运行FC游戏的VCD机，配上劣质的手柄，VCD的卖点又增加了一个。

当时的VCD机还有一个作用，就是唱卡拉OK。我们手里的这台新科VCD就有两个麦克风插口，上面密密麻麻的数字按键，正是为了方便选曲，有条件的家庭还会再连上一套音响设备，在家里尽情嗨唱。当时火遍全国的情景喜剧《我爱我家》中，也有一集插入了万燕VCD的植入广告，对，就是造出世界上第一台VCD的那个品牌。

迈向数字信息时代的开端

在之后的几年时间里，VCD逐渐被更高画质的DVD所取代。它能够支持多语言、外挂字幕、片段播放，并且压缩率更高，正版DVD被很多人电影爱好者作为收藏之用。DVD机的价格也降到了大多数家庭都能够承受的范围，并且体积更小，更加时尚。

现在回头看，VCD、DVD的黄金年代不过短短十年左右，但它却是很多中国消费者迈向数字信息时代的开端。随着高清电视机、家用电脑、手机的普及，数字光盘逐渐被淘汰，退出历史舞台。

疯狂也好、粗糙也罢，我们对于影像时代的最早记忆，就永远刻录在了那一张张的碟片之中。