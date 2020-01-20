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使用同一"排名最低"供应商：波音777X重现MAX安全问题

2020/1/20 7:14:33来源：新浪科技作者：新浪美股责编：微尘评论：

据英国《每日电讯报》报道，本月早些时候，波音(324.15, -7.85, -2.36%)737 MAX工作人员的内部电子邮件被公开，显示该公司的旗舰机型777X出现了新的安全问题。这是一款远程、宽体、双引擎的客机，目前正在研发中，有望取代老旧的777-200LR和777-300ER机型。

通过美国参议院的调查，已经公布了大量的邮件，描述了在最大限度开发和资格审查过程中出现的问题。这些电子邮件还突显出波音员工对777X的担忧——可能容易受到技术问题的影响。

邮件显示的日期为2018年6月，也就是737 MAX首次坠机的几个月前，邮件中称，在737 MAX项目中使用的“排名最低、未经证实的”供应商正转移至777X项目。

邮件还说，“最好的部分是，我们正在与同一家供应商重新启动777X的整个事情，并签署了一个更积极的时间表。”

另一名波音公司的员工对通过为737 MAX和777X项目选择“成本最低的供应商”来削减成本的措施提出了警告。“我们选择了成本最低的供应商，签下了不可能完成的时间表，这让我们陷入了这种境地。为什么排名最低的供应商且未经认证的供应商收到了合同？仅仅是为了最低的成本。不仅是737 Max项目，还有777X项目！供应商管理推动所有这些决策。”

与737 MAX一样，777X也是过时机型的升级版，这是波音为提高客机效率、为航空公司提供更好运营效益的一次尝试。

去年，新浪美股《波音777X飞机测试时机身高压断裂公司称不影响首飞》报道，一架新777X的舱门在FAA检查员在场评估一项结构测试时飞离机身。

波音的问题可能源于它利用“成本最低的供应商”在旧机身上开发高科技飞机，以与空客竞争。造成的严重结果显而易见：由于飞行控制系统故障，两架737 MAX飞机坠毁，造成346人死亡；777X也未能通过结构地面测试。

从表面上看，波音公司的高管们（以牺牲安全为代价）追求盈利造成了灾难，因为牺牲飞机的安全性来推高销售额，以启动数百亿美元的股票回购，这将使高管们能够以创纪录的股价抛售股票期权。

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关键词：波音777

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