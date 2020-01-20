拜腾声称技术比特斯拉电动汽车更好，两三年内实现盈亏平衡

北京时间1月20日早间消息，据外媒报道，与之前几位有抱负的特斯拉竞争对手一样，Byton的目标是在竞争中击败这家总部位于硅谷的电动汽车制造商。这意味着更好的技术，更低的价格，以及一条坚实的盈利之路，同时没有特斯拉多年来所遭受的成长痛苦。Byton首席执行官丹尼尔·基尔切特（Daniel Kirchert）相信，他的公司有能力实现这些目标，甚至更多。

在最近的一次采访中，基尔切特指出，在准备Byton的第一款汽车M-Byte时，该公司就非常注重技术，在细分市场上已准备好超越特斯拉。他说：“我们试图至少向前跨出一两步”，并强调该公司希望在其首款汽车上实现一款“智能车轮装置”。当Byton发布其首款概念车的内饰时，因为其车内巨大的横跨仪表板的显示屏而上了新闻头条。该公司在其M-Byte上采用了这种设计，这很可能是特斯拉Model Y型、捷豹I-PACE和福特野马Mach-E的竞争对手。因此，该车将有一个48英寸的仪表板显示屏、方向盘上的触摸板和空中（over-the-air）更新。

对Byton首席执行官来说，M-Byte的内饰概念将会“改变游戏规则”。基尔切特指出，48英寸的显示屏不会让人在驾驶时分心，而是正好相反。他指出，巨大的屏幕不会妨碍司机的视线，同时让司机能够快速地将眼睛从道路移到显示屏和后面。由于显示器是48英寸的，所以更容易阅读和理解屏幕上的信息，但这并不是全部。这位首席执行官还指出，它打算避免特斯拉在其Model 3型车批量生产时犯下的错误，该车起初过于自动化。因此，该公司将遵循经过试验和测试的方法来制造汽车。基尔切特认为，这将使Byton的汽车拥有与德国最好的汽车一样的质量，如奔驰和宝马。这位首席执行官还提到，Byton的成长速度将远远快于埃隆·马斯克的特斯拉。

“我们从一开始就确信，我们不会花费10年或15年的时间来达到收支平衡，”他说。一位公司代表进一步指出，Byton的目标是在开始销售M-Byte的2至3年后达到盈亏平衡点。为了实现这一点，基尔切特指出，Byton必须大量生产M-Byte。这是该公司将全电动SUV定价在5万美元左右的主要原因，这比捷豹I-PACE等其他高端竞争对手更接近特斯拉Model Y车型的价格。

值得注意的是，虽然Byton首席执行官的声明非常乐观，但实际操作起来远比说话更有挑战性。Byton并不是唯一一家有抱负的特斯拉竞争对手。诸如Faraday Future和Lucid Motors之类的许多公司也很有抱负。但是，尽管有这些公司加入竞争，以及来自奥迪e-tron等老牌汽车制造商的竞争车型的出现，特斯拉的电动汽车仍几乎没有像样的竞争对手，即使是对Model S型和X型这样的老款车型而言。

因此，Byton可能还需要在实践中更多学习，才能有机会在竞争中击败特斯拉。不过，M-Byte的到来应该受到欢迎，因为它是另一款可以帮助汽油动力SUV退出市场的电动车。