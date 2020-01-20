德国民众抗议特斯拉建厂：我们宁愿保留4500亩森林

2019年11月，特斯拉公布了其第四座超级工厂的选址：位于柏林以东约23英里（37公里）、人口不足9000人的小城格伦海德。

德国民众抗议特斯拉砍伐森林建厂

为建设这座年产50万辆汽车的工厂，特斯拉需要砍伐740英亩（约合4500亩）森林。据路透社称，特斯拉购买地皮的价格为4536万美元，工厂建成后将雇佣1.2万名员工。彭博社刊文称，特斯拉建厂的计划已经为格伦海德吸引来更多投资，有地产开发商在筹划建设大量公寓和商场。



但当地人却不买账。当地时间1月18日，约250名抗议者在格伦海德集会，表达他们对特斯拉建厂计划的不满。

路透社刊文称，抗议者高呼，“我们世世代代生活在这里，我们要大声表达我们的不满，因为特斯拉将会偷走我们的水。”

引发这次抗议的是德国勃兰登堡州一家水资源协会的一份报告，报告称特斯拉工厂每小时需要逾300立方水，会造成当地缺水。

《德国之声》报道称，有些抗议者则担心特斯拉工厂将污染当地的饮用水。他们打出了“森林中不能有工厂”、“要特斯拉还是饮用水？”等标语。

特斯拉未就此置评。

环保人士安妮·巴赫（Anne Bach）向路透社表示，“我不反对特斯拉建厂，反对的是工厂选址：一片有大量野生动植物的受保护林区。厂址必须选在这里吗？”

德国人对特斯拉工厂的不满并非是从1月18日开始的。厂址公布后，就已经有人对这座工厂潜在的风险进行了研究。

勃兰登堡州自然保护协会主席弗莱德海姆·施米兹-杰施（Friedhelm Schmitz-Jersch）此前向Business Insider表示，特斯拉工厂可能会威胁到诸多物种，“我们需要开始搞清楚哪些物种需要考虑”。

有人欢迎特斯拉来格伦海德建厂

不过，也有一些人对这次抗议活动表示反对，他们举的标语包括“要建设不要阻挠”、“埃隆，我喜欢你们公司生产的汽车”。

总体而言，与美国人相比，德国人更关心环保。调查机构皮尤2018年的一项调查显示，71%的德国人认为气候变化是他们国家面临的一项“重大威胁”，相比之下美国人中的这一比例为59%，全球平均为68%。

林地尤其受到德国环保主义者关注。德国国土面积为357376平方公里，森林覆盖率达到三分之一，全国生长着约900亿棵树。德国在森林保护方面投入大量资源。

这次抗议活动是由“格伦海德反对超级工厂公民计划”组织的，该组织负责人弗兰克·格斯多夫（Frank Gersdorf）向路透社表示，“在全球气候变化大背景下，再考虑到这里的生态系统，让我不能理解的是，他们为什么不一开始就选择其他地方。”