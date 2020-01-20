投资5亿美元！三星智能手机显示屏“印度造”

1月20日消息，据国外媒体报道，三星电子（Samsung）将投资5亿美元，在印度首都新德里市的郊区建立一家智能手机显示屏工厂。在印度智能手机市场，三星电子曾一度占领先地位。

图注：2019年9月11日，在位于印度班加罗尔的三星全球最大移动体验中心“Samsung Opera House”落成典礼上，三星电子印度首席执行官H.C. Hong向出席者致辞。

本月早些时候，三星电子在向当地监管机构提交的文件中披露了这笔投资及其计划。三星电子表示，这座工厂将生产用于智能手机以及其它多种电子设备的显示屏。

三星电子在文件中披露，它已经从其现有的一家工厂拨出部分土地，用于建设新工厂。这座工厂位于新德里市一个名叫“诺伊达（Noida）”的卫星城。

2018年，三星电子在诺伊达开设了一家工厂，当时据称是全球最大的手机生产厂。对于这家工厂，三星电子当时承诺投资将达到约7亿美元。

新的显示屏工厂建成后，将帮助三星电子进一步提高在当地生产智能手机零部件的能力，并获得印度政府提供的一系列税收优惠。

在三星电子正面临小米等中国智能手机厂商不断发起的挑战时。此前，小米终结了三星在印度智能手机市场的领先地位。

三星电子现在是印度第二大智能手机厂商，而印度是全球第二大智能手机市场，拥有近5亿智能手机用户。近几个月来，三星电子还被中国品牌Realme夺走不少市场份额。一些分析师表示，在去年第四季度，Realme在印度智能手机市场的份额可能已超过三星电子。