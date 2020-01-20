董明珠卸任银隆新能源董事，目前仍为第二大股东

1月20日消息，据天眼查数据显示，近日，银隆新能源股份有限公司发生人事变动，6位董事退出，其中珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠为其中之一。此外，还有监事、监事会主席等退出。

银隆新能源股份有限公司成立于2009年12月，注册资本约11亿，法定代表人为赖信华，公司经营范围为对新能源相关领域技术的研究开发；锂离子动力电池和储能电池的生产、销售；混合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发；汽车（不含小轿车）销售。目前，公司最大股东为珠海市银隆投资控股集团有限责任公司，持股25.99%；董明珠为第二大股东，持股17.46%；阳光人寿保险股份有限公司为第三大股东，持股11.60%。

天眼查数据显示，2019年11月，银隆新能源曾被列为被执行人，执行标的超3600万。彼时，质疑银隆新能源和董明珠“眼光”的声音甚嚣尘上。据快科技2019年12月的报道，董明珠对外表示，投资银隆新能源并不是因为这家民营企业的好坏，而是因为这个产业。

公开资料显示，董明珠入股后，银隆新能源的发展并没有如想象中一帆风顺，反而迎来了狂风暴雨。2019年初，银隆新能源被曝出拖欠多家供应商货款、上市辅导终止、裁员、纠纷等多个负面新闻。而银隆新能源的创始人魏银仓则身在美国，被列入国际刑警组织红色通辑令名单。