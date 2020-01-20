内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

漫画台词语音输出，还带感情！娱乐学习可两用，北理参与打造

2020/1/20 12:34:19来源：大数据文摘微信公众号作者：李欣月、刘俊寰责编：微尘评论：

不知道有多少人看漫画的时候会自动脑补角色的声音、把漫画在脑子里自动给变成动漫。

现在不用这么麻烦了，因为在去年11月，北京理工大学和阿联酋起源人工智能研究院、美国乔治梅森大学研究团队联合发布了新技术“漫画引导的语音合成”（Comic-Guided Speech Synthesis），该技术能将漫画中出现的人物台词变成富有感情的声音进行输出。

技术概要图：输入漫画书页面，通过分析合成声音

系统通过读入漫画页面，分析各个角色对话框内的内容，就能按照故事发展合成相应的声音。目前该实验已表明，系统可以针对不同类型的漫画进行语音合成。

要使系统实现这项功能，需要用到「视觉分析」和「语音合成」两项技术：

视觉分析：分析漫画书页面后，分离图版，对话框，文本等内容，将各要素按故事顺序重新排列归类。之后，将台词主要人物和对话框连线。接着，识别各角色的性别，年龄，台词内容和对应的感情，如幸福，悲伤，生气等；

语音合成：基于漫画虚拟分析，合成与各角色性别，年龄，感情匹配的声音。

两个流程：分析漫画书页面和语音合成

基于漫画要素分析，推测各角色的性别，年龄和感情

第一行：辨别喜怒哀乐等感情

第二行：将愤怒分为3个程度辨别

第三行：辨别害怕和悲伤，害怕和生气等不同感情的组合

利用这项技术，能使得语音漫画制作自动化、制作脱离书本说话的虚拟人物、生成可说话的3D头像和游戏角色的旁白等应用成为可能。

不仅如此，通过输出与漫画文字更生动和更容易接受和记忆的声音，该技术也可作为外语学习手段加以利用。

利用该技术的例子：左边是通过全息眼镜展示书本虚拟内容在说话，中间是自动插入游戏角色旁白，右边是3D头像说话。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AI

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    