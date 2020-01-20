一张照片，几秒get你的所有信息

一张照片，不用正脸，就能人肉出你的姓名、住址、联系方式，这不是耸人听闻，在美国，这件事正在真实发生。

18日，《纽约时报》报道称，一家AI初创公司Clearview通过自己的APP，从Facebook、Venmo、YouTube和其他网站上收集并创建了拥有30亿张图片的超大容量数据库，比FBI多得多。

没错，和你的大胆猜想一样，Clearview正在协助FBI在内的数百家美国执法机构用面部识别技术抓捕罪犯。

继FBI占据DNA库之后，又拥有了强大的面部识别技术。

Clearview有多强？从不为人知到被执法机构认可

2016年，创始人Hoan Ton-That对人工智能产生了浓厚的兴趣，着手研究面部识别工具，也就是今天Clearview产品的雏形。

2019年年初，Clearview开始向一些执法机构推广。Clearview最有效的销售方式就是“30天免费试用”大法，然后鼓励警察们购买使用。

19年2月，印第安纳州警察就对Clearview的软件进行试验。通过使用该应用程序，20分钟内便解决了一起打架斗殴事件：通过一位围观群众拍摄的视频找到了包含犯罪嫌疑人的社交平台视频。

多亏Clearview这款程序才迅速破案，当时印第安纳州的警长Chuck Cohen表示，“他没有驾照，成年后也没有被逮捕，所以他不在政府的数据库中。”

19年7月，新泽西州克利夫顿的一名侦探在一封电子邮件中敦促他的boss购买这款软件，因为它“能够在几秒钟内识别出嫌疑人”。

佛罗里达州盖恩斯维尔的Nick Ferrara侦探，他表示已使用Clearview的应用程序抓捕了数十名嫌疑犯。

Clearview的数据库不仅远超过FBI，而且无需注视摄像头，也能得出结果。（虽然下面这张图，是该公司推销自己之时给执法部门看的。）

2019年底，Clearview才被公众所知。据《纽约时报》，截至目前已有600多家执法机构和一些私人保安公司正在使用这款软件。

据该公司和政府官员表示，FBI和国土安全部（Department of Homeland Security）在内的联邦执法部门也正在尝试，甚至是加拿大的一些执法部门。

用来执法是好事，但隐私问题细思极恐

19年8月，在Clearview提供给潜在客户的一份备忘录中写道，“在出于既定目的使用Clearview时，不违反联邦宪法或相关的现行州生物特征和隐私法。”

创始人Ton-That表示：

他的公司仅使用公开可用的图片。“如果你在Facebook中更改隐私设置，以使搜索引擎无法链接到您的个人资料，则你的Facebook照片不会被纳入数据库中。”

如果你的个人资料已被抓取，那就为时已晚。该公司将保留所有已抓取的图像，即使以后有可能被删除。

Clearview公司正在开发一种工具，该工具可以根据人们的要求从图像库中删除自己的照片。

波士顿东北大学，法律和计算机科学教授Woodrow Hartzog认为，美国应禁止面部识别。Hartzog说，“我们依靠行业的努力进行自我监督，不接受这种有风险的技术，但现在这些’大坝‘正在破裂，因为有太多的钱可以拿出来投资。我不认为未来面部识别技术对我们更有利，为了使身边的‘监控’减少，唯一方法就是禁止它。”

创始人为何方神圣？

Clearview创始人Hoan Ton-That

31岁的Ton-That距离硅谷很远，出生于澳大利亚，在越南长大。2007年，他辍学搬到了旧金山。他一直很看好社交媒体应用市场，但是他的早期创业项目一直不温不火。

2009年，Ton-That创建了一个网站，使人们可以与即时通讯工具中的所有联系人共享视频链接。后来被贴上“网络钓鱼诈骗”的标签，不得不将其关闭。

2015年他再次创业，又失败了。

Ton-That沮丧不已，于2016年移居纽约。他又重新尝试找出科技领域的下一个风口。他开始阅读有关人工智能中，图像识别和机器学习的论文。

之后他在读书会结识Schwartz，二人一拍即合，很快决定一起从事面部识别业务：Ton-That负责开发应用程序，Schwartz则发挥人脉优势来激发商业兴趣。

于是，就有了发展到现在的Clearview。

解决隐私问题刻不容缓

日前，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2020”专项行动中通过互联网监测发现，24款违法、违规有害移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

对手机APP来说，最热衷的就是获取位置和联系人信息。《APP个人信息泄露情况调查报告》显示，读取位置信息权限和访问联系人权限是安装和使用手机APP时遇到情况最多的，分别占86.8%和62.3%。受访者被要求读取通话记录权限(47.5%)、读取短信记录权限(39.3%)、打开摄像头权限(39.3%)、话筒录音权限(24.6%)的比例也相对较高。

还是要阅读应用权限和用户协议或隐私政策。只不过在一些软件不授权就无法使用的前提下，仔细阅读的意义可能并不大。

所以，如今的大数据时代下，面对严重的数据泄漏，我们还能解决隐私问题吗？

马云曾说：“隐私问题是数据时代必须要跨过的一个坎，汽车刚造出来的时候，所有人担心的是会轧死多少人。银行才成立的时候，谁会把钱存在银行里，放在枕头底下更安全。但是近百年发现，银行能够处理这些问题，所以我自己觉得是表示乐观，我对未来相当乐观，因为我解决不了的问题不等于别人解决不了，你解决不了的问题不等于别人解决不了，一定会有人解决这个问题！”