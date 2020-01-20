韩国人曾宣称开发全兼容Windows 7的自主操作系统，我们测试了下结果

1月14日，微软对过去10年最受欢迎的操作系统Windows 7停止免费的安全更新和技术支持。

此时，Windows 7在全球PC操作系统的市场份额仍有26.64%，中国则仍有超过57%（2019年10月）。如果最新安全漏洞不能通过官方渠道修补，后果可能非常严重。

各国政府和商业公司纷纷就此提出应对措施，中国的近邻韩国也不例外。截至2019年9月，Windows 7占当地PC操作系统市场的24.9%。

近日，韩国多家媒体广泛报道了这样一条消息：

在韩国政府的推荐之下，有三家韩国企业独自开发的操作系统，将有可能成为政府办公的替代选择。

“他们宣称，与不再有软件更新的Windows 7相比，他们自己的操作系统在网络安全方面具有很大优势，而且成本很低。他们还强调，用户转用他们的产品之后，不用转换到Windows 10，从而可以节省一大笔钱。”其中一款系统在两年前就开发布会，宣称能够兼容“谷歌Andorid、苹果iOS、微软Windows程序”，这成功引起了社长的注意。

更有消息说，这款系统早在2009年就自称“对Windows软件100%兼容”了。

https://www.osnews.com/story/21795/tmax-window-100-windows-compatibility/

要知道，去年在中国各界的大力推进之下，“统一操作系统”UOS刚刚开始把纯Linux的应用生态往前推进了一点点，万里长征只是走出了第一步。

但是韩国这个操作系统，已经宣称兼容Windows应用，还雄心勃勃要抓住Windows 7的商机来替代发展，他们的技术真的有这么牛了吗？

强烈的好奇心，使社长打算仔细研究一番。这篇文很长，但绝对值得你看到最后。

三款“韩国本土操作系统”

我发现，报道主要提到的一共有三种不同的操作系统TmaxOS、Gooroom、HamoniKR，它们全都基于Linux，分别来自三个不同的公司：Tmax、Hancom和Invesume。

①TmaxOS

TmaxSoft公司于1997年在韩国成立，开始作为一家中间件供应商，但后来逐渐成为一家企业软件公司。其主要产品包括JEUSWeb应用服务器和Tibero关系数据库。

TmaxSoft成立了两个子公司，其中 TmaxData 负责数据库系统的开发，而 TmaxCore负责操作系统的研发。

在替代Windows 7的市场活动方面，TmaxOS为其个人版免费、商业版付费的操作系统提供了一系列促销活动。高管表示：“我们目前正在为客户提供3+3促销活动，免费使用TmaxOS三个月，购买后试用期再延长三个月。”

“对于寻求将个人电脑操作系统从Windows 7转换到TmaxOS的客户公司来说，他们可以节省高达50%的成本。”高管还说他们的系统已经有了众多政企客户：“目前，韩国国土交通科学技术振兴院(Korea Agency For Infrastructure Technology Advancement)和韩国邮政(Korea Post)是我们的主要政府客户。而制造业、金融等私企客户也越来越多，尽管不方便透露客户名称。”TmaxOS是本文的绝对主角，所以关于它的更多故事将在稍后讲述。

②Gooroom

如果中文媒体是根据韩文直接翻译，有可能会把这个谚文拼写的名字误翻成Gureum。实际上，该平台的牵头开发部门是韩国“国家保安技术研究所”(NSRI)，这是“国家科学技术研究会”下属机构。

Gooroom的开发吸引了30家左右的韩国企业加入，它是一个帮助客户向云为主的平台过渡的统一解决方案，操作系统界面只是这个方案的其中一部分。官网上说，它是以Debian为蓝本开发。

负责开发Gooroom操作系统的是大名鼎鼎的Hancom，他们最著名的韩文办公套件ThinkFree Office / Hancom Office是韩国人的WPS。

（社长今后也会专门介绍韩日两国各自的“WPS”是如何成长起来的。）

重点是，他们这个Gooroom操作系统是不对普通个人用户开放的，并且其中主打的是安全联网的功能。2019年6月，Gooroom更是被韩国陆军选中用于更新其内网操作系统。所以，它目前就连界面截图都很难找，更不用说直接去下载体验了。

根据英文版韩国《中央日报》的报道，即使是Hancom公司自己开发的office，都不能在同样是他们负责开发的Gooroom系统上运行。http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3072691

③HamoniKR

当地还有一家软件公司Invesume也在提供其开源操作系统HamoniKR，目标客户同样是政府机构。

HamoniKR从2014年开始研发，据高管称已被用于韩国国防部和大学等组织。该操作系统的优势在于免费提供商业使用，而公司主营业务是提供持续的技术支持。

经过官网查询，社长确认可供下载的HamoniKR应该是Ubuntu 18.04的一个本地化分支。

（但不知道为什么用了Linux Mint的图标）

三个系统当中，看来也只有TmaxOS算是能打的。好的，我们今天就来好好研究一下它。

TmaxOS开发历史

TmaxOS的开发始于2005年，一开始只是想兼容Windows程序，并且以Windows XP作为对照。但是如今，他们的目标已经变成了同时兼容Windows、Android和iOS应用，可谓野心勃勃。这个故事我们需要从最开始说起。

2007年，在TmaxSoft成立十周年庆祝会上，公司CTO Daeyeon Park说：“没有操作系统或数据库等基础设施技术，任何公司都不可能在全球软件市场取得成功。即使需要几十年或几百年的时间，这种原始技术也必须加以开发。”他同时宣布了另一个重磅消息：TmaxSoft对新操作系统的开发早在2005年就开始了，将于10月发布。

不过好事多磨，这个操作系统发布的截止日期被一再推迟到2009年1月、4月，最后推迟到7月。

TmaxSoft于2009年5月14日宣布了"大挑战"营销活动，并确定操作系统最终发布日期为7月7日。"大挑战"的意思主要是激发韩国人的爱国情绪，并为本国第一款自主知识产权的，可以挑战微软霸权的操作系统欢欣鼓舞。http://cosmic.mearie.org/2009/07/tmax-window/

这种做法对韩国人可以说并不陌生，但是盲目的爱国心思往往会遭遇挫折。韩国历史上最著名的因民族自豪感驱使而犯下的冒进错误，可能就是生物学家黄禹锡伪造研究成果了。2009年刚好也是黄被韩国地方法院宣判的同一年。

因此，全世界的Linux开发社区抱着高度怀疑去看待这场高调预告的新品发布会。在发布会前流出的照片被很多人认为是PS的。

7月7日，发布会现场进行了被命名为Tmax Window 9的系统实机演示。这个操作系统拥有跟XP类似的开始菜单、桌面和资源管理器，以及网络浏览器的界面。

👆请注意，这个图的IE和Word 2007都是Win32应用程序。对照一下，XP的桌面是这样：

这是资源管理器：

XP的：

以及网络浏览器：

而这是IE6。

不要太在意外表的相似性，Tmax对此的解释跟后来WPS、深度、鸿蒙、blabla的说法是一样的：相似的界面降低了用户的学习难度。

所以还是要看看内在的部分。

请注意，Tmax开发的浏览器Scouter显示了一家银行的界面。在2009年，韩国银行、政府机构等广泛使用仅限于IE浏览器的ActiveX控件。

所有的Linux / Unix系统对此都一筹莫展。Tmax宣称Scouter采用一个容器让ActiveX控件和浏览器内核通过NPAPI桥接。

同时，它还说Scouter内核的其它部分满足当时的最新Web渲染标准，并以99/100的高分通过了Acid3测试（IE是20分；Firefox和Chrome都是100分）。

是骡子是马，拉出来遛遛。

在发布会现场的实机演示中，IE浏览器可以打开，也可以访问谷歌网站。不过在屏幕中央能够看到有一条明显的黑线，具体的成因不明，界面当中的一些元素也发生了错位。

而打开Word 2003的时候，一些设置面板，比如说关于软件的版权页面等等不能正常加载，但是能勉强的新建一篇文档。

至于《星际争霸》的演示，在现场是失败了的，双击图标之后等待了一分钟也没有出来，所以就改为播放以前录制好的演示画面。

这场发布会还有一个有趣的地方。这个Tmax Window 9系统是采用微内核的，而且开发者还讨论了现有的Windows和Linux采用宏内核可能的缺陷。

读到这里，你想到了什么？没错，正是华为鸿蒙系统的发布会。而关于内核方案的争论，其实早已有之，是Linux发展史上很有名的一次争论，祖师爷Linus Torvalds亲自下场，但是也并没有出什么结果。

总而言之，这场发布会大致平息了该产品是完全造假的争议，可以证明一个大致可以跑Win32应用的环境是存在的。然而结束之后仍有人质疑它挪用了开源的Windows环境模拟器WINE。

另外，即使已经是自主研发，并且达到了可用的程度，由于这是一款商业软件，并且要付费使用，也同样会引发社区中关于是否违反开源许可证的问题。

就在人们翘首期待该产品投放市场的时候，公司却意外的宣布：因为资金耗尽，Window 9项目被无限期搁置了。

这一放再拿起来，就到了2016年。

此时，TmaxSoft不仅使用重新命名的TmaxOS来追赶PC操作系统，还开发了替代微软Office的办公套件ToWord、ToCell、ToPoint，以及一款浏览器ToGate。https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2016/04/future-korean-tmaxos-to-run-ios-android-windows-apps.html

TmaxOS此时被标记为一款Unix操作系统，而不是说自己基于某个Linux发行版改进。这进一步引发了争议，如果实际采用的系统是基于Linux发行版，但不仅不提名字，还商业化了，将会是对开源的粗暴践踏。

发布会还是老规矩，放了能在系统上面正常运行Office 2007的画面：

公司首席执行官Park Hak-Rae在发布会上将韩国软件行业的糟糕状况归咎于使用微软Windows的专有格式，并说他们继续致力于克服微软垄断的有害影响。“推出TmaxOS是平台领域实现新创新的第一步，操作系统领域已被微软和谷歌等全球IT公司垄断。起初，没有人想到我们可以在DBMS领域击败甲骨文，但我们最终做到了。因此，我们将在微软引领的操作系统市场上演一场好戏，并打入全球市场。”他甚至说，TmaxOS的目标是在2020年之前获得2万亿韩元（约18亿美元）的营收，占据全球10%的市场份额。http://tech.ifeng.com/a/20160421/41597601_0.shtml

——槽点多到让人无从吐起。10%操作系统份额这个就不说了，你这次要兼容iOS的应用格式，苹果法务部没给你发律师函？

好的吧，那我们这次再看看你能正式发布的东西是什么。然而公司再一次让人们失望了：根据英文报纸《韩国时报》，2016年这次发布会之后，系统总是无故死机，以至于根本不能使用。公司并未正式将系统商用，它也承受了舆论的嘲讽。

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/07/133_251662.html

它让人们再多等了两年。2018年7月3日，TmaxOS终于准备好了。

在它这次上市前的一个月，它从韩国的电信技术协会获得了一个“良好软件”认证（GS），这就意味着它可以在政府采购时获得优惠。

一年之后，TmaxOS的开源版本上市，对个人用户免费使用。这也就使得社长终于有幸一睹这款号称要拳打微软脚踢iOS，全兼容制霸并占据10%市场份额的操作系统。

在虚拟机体验Tmax OS

（没错。在这里，你不是在韩国，就是在美国）

在Tmaxsoft官网就提供TmaxOS开源版本的下载。社长本次体验共花了3个半小时。用VMWare装好的TmaxOS虚拟机大小在10个G左右。

据称，Tmax OS开源版本具有与现有Tmax OS商业版本相同的功能，只不过它限制了企业环境的某些功能。

社长提前做了一些功课，看了不存在的视频网站上一些同学们已经体验过的具体教程。其中有人提到，TmaxOS公开发布的开源版基于Debian改装而成。

让我们把目光拉回到它用于公关对外宣传的照片。

在这个照片中，展出了一些可以在TmaxOS上运行的应用，包括韩国版微信KakaoTalk，以及自己开发的浏览器ToGate，还有三个办公套件。

还有电视台报道称，TmaxOS可以运行上文提到的韩版WPS“Hancom Office”；但实际上这是Tmax自家的办公套件，Hancom Office连自己公司出的系统都搞不定，它就从来没有在Windows之外的地方能正常运行过。

当社长实际安装这个系统之后就发现，图片上展示的这几款应用，其实也就是唯一能够在上面正常运行的应用了。

现在的TmaxOS可能内置了一个不完整的Windows API兼容层，但是似乎比WINE效果好不了太多，或者还差得远，以至于什么东西都安装不了。

①7-zip

为了测试兼容性，应该选择一个相对来说最容易安装，并且在所有系统上都能跑得动的东西，这就是7-zip。

这款压缩工具可以顺畅的运行在从Windows 95开始，一直到Windows 10的所有系统上，并且都能够正常表现。

社长分别下载了32位和64位的版本。首先64位版本被说不能安装，即使下载的TmaxOS标称它是64位的。这说明这个Windows兼容层是32位的。

双击32位的安装程序，意外的发现它能够正常运行。

它安装在一个模拟出来的C盘。这个系统的资源管理器很有意思，一般的Linux都会把自己的文件系统如实显示出来，但是在非管理员的模式之下，它会显示出一个虚拟的C盘。在这个C盘当中，有一些Windows运行环境依赖的组件。

然后，用户的文档、下载内容等则会存放在Linux的目录当中，这些目录并不在虚拟的C盘拥有一个位置。

只有用终端命令才能显示出真实的文件系统。这样似乎可以最大限度的防止小白用户误操作，所以也是可以理解的。

在7-zip安装好之后，并没有在“开始”菜单（嗯，这个系统用的是Dock，没有开始菜单）和资源管理器的右键菜单生成快捷方式，这是可以预料到的。那么我们就必须得进入这个虚拟的C盘，然后定位到它的目录中双击打开。

结果就是这个样子的：

所有菜单项都被显示成了按钮，摁下去之后毫无反应。然后实际上能点的那几个按钮，包括新建压缩包、解压缩、打开、文件信息等等，点了之后都会弹出错误信息，而且它的压缩功能根本无法使用。

如果使用它在同一个文件夹下提供的卸载程序的话，则还是可以把原来放在系统里的文件完整的卸载掉的，这也是唯一有用的exe程序。

一般来说，Win32软件还应该向注册表当中写入信息，所以这类模拟环境也应该有一个地方来存放注册表，但是社长并不知道是在哪里。

②KakaoTalk

紧接着，社长运行了在软件商店里头指明可以下载的KakaoTalk。

本次宣传的所有三款操作系统，无一例外地宣布可以支持KakaoTalk的安装，即使Kakao本身没有制作Linux版本。

社长此前去过一次首尔的Kakao总部，亲身体会到这款软件在韩国的地位。一台电脑或手机没有它，就像是国内的电脑和手机没有微信一样奇怪。

Kakao的安装过程需要释放很多的小图片，这是为了构成表情以及皮肤文件。社长发现，在使用安装程序解压这些图片，并释放到安装目录的时候，过程极其缓慢。安装整整花了半个小时才完成。

终于好了。等待一阵，可以打开Kakao的登录界面。但是Kakao的登陆在中国有困难，所以我没有找到方法来测试它是否能正常使用。

运行效果应该是这样的：

但是，如果只能安装这一款x86的软件，那也不是什么好事儿，所以社长尝试安装在中国流行的聊天工具。

③QQ

QQ的官方网站同时提供PC版和Linux版本的下载。因为需要跟UOS适配，QQ for Linux进行了大幅更新，也支持大多数市面上的发行版。

社长下载了DEB包。同时，在x86版本方面，还下载了QQ国际版。国际版有英文的界面，因为TmaxOS只能被设置为韩文或英文，所以可以在安装时使用英文的界面。

没有一个成功。PC国际版的出错窗口只有一个灰色不能点击的取消按钮，无奈只能让这个东西留在那里，要么用进程管理器杀掉它。

Linux版本也出现错误。

不过也可能是因为只有中文版导致的内码问题，这就说不准了。

因为手头没有Office 2007的安装包，也因为硬盘空间已然不足，社长没有重现它发布会上跑Word的名场面。不过即使那能实现，以刚才的测试来看，也没有任何意义。

这款TmaxOS对中国用户的可用性还比不上一直被不少国人看低的UOS（也就是深度）。

结论

总而言之，TmaxOS对于Win32程序的兼容性，其实并不如一个正常的Linux系统加上Wine，也难以匹敌ReactOS——这是目前非Windows环境比较通用的两大方案。

但这两种都经过十多年开发的方案也有很大的限制，它们使用的是严重过时的API，如果说Win7停止技术支持会变得不安全的话，那么这些替代方案运行x86应用就更没有什么安全性和可行性可言。

对比Tmaxsoft 2009年、2016年、2018年和2019年的新闻稿，你会发现它心比天高的梦想，随着时间推移放的越来越低，也算是被现实教做人了。

去年开始，航通社一直在鼓吹，中国研发新的通用操作系统，可能到了成熟的阶段。社长必须强调，这个判断的前提是，更多的应用可以通过符合现代标准的网页来进行，所以只要一个浏览器就够。

但是，韩国这几个系统是两码事。

如果是以替代Windows 7来作为系统更换的目的，那么很显然会有一大堆对现有桌面软件的依赖，这些依赖是必须想办法解决的，而不能通过网页糊弄过去。

至于Tmax曾经提过的对于安卓和苹果应用的支持，社长更是连一根毛都没有摸到。

相比之下，像是三星+微软，以及一众国内厂商同时在进行的手机应用投屏，在手机和PC之间实现文件互传的这种互动方式，反而是一个更加务实的做法。

华为的“多屏协同”功能，常程还没去小米时候晒出的“Lenovo One”，戴尔Mobile Connect和三星对微软官方“你的手机”的率先支持，都是非常好的例子。

在这些例子当中，可以在同一屏幕内操作两个界面，互相拖拽即可完成电脑与手机的文件传输；借助电脑键鼠及输入法，直接回复手机对话，或快速把手机中图片、文字内容等素材插入电脑文档中进行编辑。

近期，中科院发布的一款国产编程语言“木兰”又引发了争议。它声称完全自主，但网友测试后，感觉跟Python基本没有什么区别。

“以人为鉴，可以知得失”。中国已经有过汉芯的前车之鉴，而韩国这场替代Windows 7的“大跃进”更是应当让我们引以为戒。

我们都知道，总得有一些办法，要打破国外的垄断，开发国内的应用生态，有助于各国软件产业的独立自主。

这些道理我们都懂，但是绝对不能以这种民族情怀之类的揠苗助长，把一些根本没有影子的东西吹嘘的天花乱坠；更不能以这种东西来真正的影响政府和企业的决策，让国家的技术力量比国产替代之前还要倒退。这就完全是本末倒置了，最终也会伤害到所有参与其中的各方。