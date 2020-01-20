马化腾四天内出售500万股腾讯控股股份，套现近20亿港元

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IT之家1月20日消息 据港交所披露，腾讯CEO马化腾在四天内出售了500万股腾讯控股股份，套现达19.96亿港元。
马化腾完成交易后，持有8.145亿股或8.53%腾讯权益，以腾讯今日（20日）收市价396港元计，持股价值3225亿港元。
腾讯去年5月份向港交所递交的年报显示，截至2018年12月31日，腾讯创始人、CEO马化腾持股为8.61%，为第二大股东；腾讯最大股东依然为MIH TC，持股为31.1%。
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