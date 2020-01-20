为什么索尼再度“抛弃”E3？

索尼宣布2020年将推出新一代游戏主机PS5，在发布主机的年度，当然会积极地参加各种游戏大展，让新主机有更高的信息热度了。然而，就目前来看，索尼基本上要缺席2020年E3展了，这不是巧合，因为2019年他们也没去E3。

索尼官方完整声明，表明了自己对于E3展的立场：

「经过全面的考量，索尼互动娱乐决定不参加2020年的E3展。我们对ESA组织充满敬意，但觉得2020年E3展的愿景并不符合索尼专注的方向。基于全球活动的策略方针，我们会在2020年参与更多的全球消费者活动。我们将把重心放在玩家身上，让索尼的粉丝感受到自己属于PlayStation大家族的一份子，并为玩家带去他们喜爱的内容。一系列精彩的游戏将登陆PS4与即将发布的PS5，我们真的无比期待与粉丝共同庆祝2020年。」

逃离E3

E3展，全称Electronic Entertainment Expo/Exposition，因为全称中有3个E，所以直接称为E3，是世界上电子游戏界最大的年度商业化展览，也是第一大的游戏大会，主要的举办地在美国洛杉矶，时间一般都在夏季5月下半旬至6月初。

E3的主办方是ESA（Entertainment and Software Association，娱乐和软件协会），和ChinaJoy、TGS、科隆游戏展（Ganescom）这样面向玩家为主的展不一样，E3属于业内展会，各家参展厂商大都是娱乐和软件协会的会员，让产业链上下游有交流接触的机会，给游戏和主机带来合作订单，一方面给媒体一个集中的宣传窗口，扩大参展商的宣传力度。

E3的最主要场地——洛杉矶会展中心，面积对比其他游戏展的场地都算小的，CJ的上海新国际博览中心250000平方米，德国科隆游戏展举办地科隆国际展览中心286000平方米，TGS东京电玩展的千叶幕张メッセ210000平方米，哪怕不是全部场地都使用上，它们也比E3展大约50000平米的空间要大得多。

也正是场地的限制，E3展默认的开放群体是参展商、媒体和游戏从业人员，门票价格也很高，绝大部分玩家只能通过展会期间的发布会消息和媒体新闻，获知里边的盛况。

由于E3很容易让发行商和开发商接触到各种主流媒体，所以大家往往以为索尼参与E3能从中获益。毕竟E3是游戏界的盛会，在其举办期间，主流媒体的关注点都集中在游戏行业。

时间进入到2020年，游戏厂商炒高曝光度的方式和以往几年相比早就不同了，大家不需要挤在一个拥挤的场地里，摆起展位叫卖吆喝，然后借此吸引媒体的镜头。而这种传统贸易商业展会的意义，也早就遭到异议，比如这两年，同为贸易展览会性质的另一个协会主办大展——CES（国际消费类电子产品展览会），也被美国媒体评价为过时的「市集」，不仅场地成本、布展成本、交通成本都高，对各大参展商的宣传效果也并不突出。

时代变了

如今，游戏公司们都已经更懂得有针对性、有个性地运作游戏新闻和发售信息。E3这种游戏盛会，所有的游戏新闻都在一两周之内集中轰炸，而一两周之后迅速淡出玩家视野，这种情况下，索尼只会成为众多新闻的头条之一，即便PS5是其中的热议话题，也不得不要和其他同行一起夺取玩家的关注。

事实上，离开E3的不仅是索尼，其他几家发行商不是缩小展会规模，就是选择不出席。例如EA、暴雪等发行商都已经很多年没有在E3上亮相了，如今它们都会举办自己的年度活动。任天堂虽然在E3上有直面会和树屋试玩，但他们并不搞正式发布会，甚至公司大佬们也只偶尔到现场。而三大巨头之一的微软则搬到了隔壁的微软剧场，虽然该剧场仍算是E3展会的一部分，但却可以独占一片天地。

从某种角度来看，这标志着E3时代已开始步入迟暮。在过去，E3曾是游戏行业的新闻中心，它肩负着向媒体和玩家发布最新热门消息的使命。每到此时，媒体的注意力都会围绕着E3打转。如今，视频直播、社交媒体的广泛普及已经拓宽了游戏的传播手段，如今很多开发商就算脱离一个特定展会，也可以轻松在线上完成所有预热营销。

不去E3，像硬件厂商那样，开一场专门的发布会，或者像暴雪嘉年华那样，搞一场自家粉丝（玩家）的圈地狂欢，岂不乐哉？索尼当然可以，他的「PlayStation Experience（PSX）」展示会和视频直面会「State of Play」，都是自主掌控发布节奏和发布内容的极佳场合，最重要的是，在自己的专场，有足够的时间和条件，给玩家们接触新品主机和游戏的机会，展示出自家产品最好的一面。事实证明，由玩家「接触」之后产生的口口相传效应，对游戏的发售同样有不小的积极作用，再加上后续的活动和社交平台运营，效果更佳。至少能摆脱以前一场匆忙的播片会结束后，大家异口同声「画大饼」的调侃。

憾事

缺席了E3的2019年也没有给索尼带来什么损失，但连续缺少了索尼的E3展就逊色不少。

而往年总能成为围观重点的蓝（PS）绿（Xbox）对阵，也因为一方缺席而少了很多话题。

以前玩家们期待E3展，就像每年夏季惯例接收的一记强心剂，打一针效用管一年。如今大家对E3展的关注度也低了许多，也不再守着展前发布会的时间表，一个个游戏大厂的发布会直播挨着看，大家接收信息的途径也变了，以前杂志、网站的E3专题刷新着看，生怕错过自己喜欢的作品。如今流量高的游戏新闻自己就从各种社交平台蹦到你眼前，你想不知道都不行。

2020年E3展依旧值得关注，Xbox Series X的发布会放在E3进行，任天堂也会给E3带来自己的新作，没准会投下一两个重磅炸弹（比如《塞尔达传说：荒野之息2》之类的），它仍然是游戏行业一年一度的盛典。不过很显然，需要适应新时代诸多改变的，有玩家，有厂商，有游戏人，也有这盛典本身。