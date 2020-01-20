欧盟：若无法达成全球统一数字税，欧盟将单独征税

北京时间1月20日晚间消息，据国外媒体报道，欧洲产业政策负责人蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）今日表示，如果无法在“经合组织”层面达成全球统一的“数字税”，则欧盟将单独行动。

布雷顿今日在一场新闻发布会上称：“如果不能达成这样的协议，我们将在欧盟层面上讨论这个问题。”布雷顿还补充说，之前未能就数字税达成一致的欧洲国家，现在已经站在同一立场上。

根据欧盟委员会的一项提案，欧盟将对谷歌、Facebook和亚马逊等大型科技公司征收3%的营业税。这些公司的很大一部分收入来自欧洲，但欧盟许多成员国抱怨，谷歌等大型科技公司通过把利润转移到爱尔兰和卢森堡等低税率国家而避税。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）去年3月曾表示，由于世界日益数字化，欧盟应该在征收“数字税”方面起到带头作用。她说：“最好能达成一项全球性的解决方案。但是，如果我们想在一段合理的时间内取得成果，欧洲就必须起带头作用。”

去年9月，意大利前总理、欧盟候任经济事务专员保罗·真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）称，如果无法达成全球统一的数字税，则欧盟将单独征税。

真蒂洛尼当时在接受采访时称：“我的第一项任务是，看看是否有可能在OECD/G20（经合组织/20国集团）层面，即全球层面引入数字税，因为这将是最有效的解决方案”。

真蒂洛尼还称：“欧盟委员会的计划是在2020年前达成协议。如果无法实现，则我的任务将是提出一项欧盟范围内的数字税，我们不想再等了。”