口罩热销，电商平台集体涨价

1月20日凌晨，武汉市卫生健康委员会发布关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报，武汉两日共新确诊病例136例，引发公众广泛关注。北京市大兴区卫生健康委员官网也发布消息，北京确诊2例新型冠状病毒肺炎病例。目前，新型冠状病毒肺炎已在武汉、北京、广东等多地出现。

上海市呼吸病研究所副所长兼肺部感染研究室主任胡必杰建议，在人多的场合，尤其是对于自身抵抗力不是很强的人，应该戴口罩进行防护。

武汉市疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制所所长梁建生介绍，市面上常见的口罩可以分为三类——医用外科口罩、医用防护口罩(N95口罩)和普通棉纱口罩，其中医用外科口罩可以阻挡70%的细菌，N95口罩可以阻挡95%的细菌，而棉纱口罩只能阻挡36%的细菌，因此我们应该选择前两种口罩。

（图源健康湖北公众号）

口罩遭“疯抢”，电商一夜间翻倍涨价

正值春运期间，受疫情扩散影响，电商平台上的口罩销售火爆。在淘宝的全网热榜上，防病毒口罩已冲上第四名。京东的口罩热卖榜显示，在售的20多款热销口罩中，销量排名第二的霍尼韦尔（Honeywell）口罩（KN95级别）、销量排名第四的3M带阀防护口罩（KN95级别）和排名第六的稳健（Winner）医用护理口罩已显示缺货。

据财新网记者报道，随着春假临近，一些商家已停止发货，尚在经营的商家将口罩价格提升。一种专门用于医疗防护的口罩型号，在1月17日售价尚为150元左右一盒，每盒30个，到1月18日就涨价到300元左右一盒，且有供不应求之势。

不过口罩的供货整体稳健，暂时未出现大规模缺货的情况，拼多多、苏宁等电商平台也有大量口罩销售中。3M和霍尼韦尔的天猫官方旗舰店显示，KN95级别的口罩库存仍分别有3000多件和7900件，京东口罩热卖榜上亦有多款医护口罩在售。

与此同时，线下门店的口罩遭疯抢。一名武汉网友在微博上表示：“连口罩都买不起了，不适宜出门”。杭州一家店的员工也表示，刚进的两千个口罩被疯抢。

据时代财经报道，1月20日中午，深圳10家药店目前有医用外科口罩的药店为0家，有普通一次性防尘口罩的药店为3家。广州、深圳两地部分药店或将在下午或明天上午进行口罩补货，而部分药店则不明确何时有货。

TIP1:正确佩戴医用外科口罩和N95口罩

武汉市疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制所所长梁建生为网友、读者介绍选择与佩戴口罩的正确方式。

医用外科口罩有三层，从外到内分别是防水层、过滤层、舒适层，舒适层是一层无纺布，佩戴时白色的无纺布朝内，蓝色的防水层朝外，有金属片的一边朝上，不要戴反，橡皮筋挂上双耳后捏紧金属片和鼻子贴合，抚平两颊，使口罩和面部之间尽量不留缝隙。

梁建生介绍，常用的N95口罩实际上分为两种，一种是防生物口罩(蓝绿色)，型号1860或9132；一种是防尘口罩(白色)，型号8210。市民在购买时应选择防生物的医用防护口罩。佩戴防生物医用防护口罩时，将口罩罩在面部，先将下面的一根橡皮筋固定在脖子上，再将上面一根橡皮筋固定在头上，捏紧金属片，让口罩和面部贴合，不留缝隙。

TIP2:WHO给出的新型冠状病毒防护小贴士

第一，如何保护自己和他人远离疾患？

洗手。咳嗽或打喷嚏后，护理患者后，准备食物前、中、后，用餐前，上厕所后，当手脏了时，接触动物或处理动物的粪便后，应该及时洗手。

强调正确洗手。当手部有可见的脏污时，使用肥皂和流水洗手。如果手部的脏污不可见，使用肥皂和清水洗手或者使用含有酒精成分的免洗手液。

第二，如何保护你自己远离疾患？

避免无保护状态下接触病患（包括在公众场合吐痰，接触别人的眼部、鼻子和口腔），和接触家畜家禽及野生动物。

第三，如何做才能降低感染冠状病毒的风险？

使用肥皂和清水洗手，或含有酒精成分的手消毒剂；咳嗽和打喷嚏时使用纸巾或弯曲手肘掩盖口鼻；避免近距离接触任何有感冒或流感样症状的人；烹调师彻底煮熟肉类和蛋类；在无保护时避免接触野生动物和家禽家畜。

TIP3:一图读懂：新型冠状病毒感染的肺炎有哪些症状？你想知道的全在这里！