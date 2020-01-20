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法国财长：预计周三解决与美国政府“数字税”分歧

2020/1/20 20:44:45来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间1月20日晚间消息，据国外媒体报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）今日表示，针对计划中的“数字税”问题，希望法国和美国政府能在本周三晚之前解决双方之间的分歧。

去年7月，法国议会通过了一项税法，计划对跨国科技公司在法国境内的收入征收3%数字服务税，其中包括谷歌、苹果、Facebook和 亚马逊等美国科技巨头。

此举让美国政府感到不满，美国政府去年12月曾威胁称，要对价值24亿美元的香槟、手袋和其他法国产品的进口征收高达100%的关税。

今年1月，勒梅尔曾警告美国，称对法国新的数字服务税的任何报复都可能“深度和持久地”损害两国关系。勒梅尔当时称：“如果美国人决定继续对数字税实施制裁……在这种情况下，我们将进行报复。”

今日，勒梅尔向媒体表示：“我们希望在周三之前达成决议。”他还称，将在本周的达沃斯论坛上与美国官员会面。今年的达沃斯论坛年会将于1月21日至24日在瑞士达沃斯举行。

勒梅尔之前还曾表示，他已就这一问题致函美国贸易谈判代表罗伯特·莱特泽（Robert Lightiser），并将与美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）通过电话讨论这一问题。

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关键词：法国数字税

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