索尼除了造车，竟然还有这么多你不知道的黑科技

提到索尼，很多人也许会脱口而出那句经典的「索尼大法好」，但说归说，你或许并不知道这句话背后不仅仅是对索尼的调侃，还包含了大家对索尼黑科技的赞叹。

就在前几天刚刚结束的CES2020上，索尼就给全世界秀了一次「肌肉」，带来了自家的电动概念轿车Vision-S，而这家从1946年就成立的公司在科技历史上带来的可不止是这辆车，曾有很多脑洞大开的创意都来自于索尼，今天极客之选（公众号GeekChoice）就来和大家聊一聊索尼那些曾经让人惊讶的黑科技产品。

FX-300：44年前的多功能一体机

索尼在视频、音频方面曾经一度引领世界，无论是特丽珑（Trinitron）显示器还是Walkman随身听，用最新的技术来推动行业的发展是这家公司的重要标志，而在1976年索尼推出的Sony FX-300就能代表这家公司的产品理念。

图自Amazon

把时间拨回1970年代，那时候人们听歌在用随身听，听广播在用FM收音机，看电视在用体积很大的电视，而Sony FX-300就尝试把这所有的功能都打包在一起，所以这台设备既能够放磁带听歌，也能听调频广播，更厉害的是中间这块显示屏能够播放电视内容，也许今天我们用手机就能做到这些，但是四十四年前索尼就已经这样想也这样做了，不得不说是黑科技满满。

FES Watch+Wena Wrist：可穿戴也有黑科技

随着智能手环、智能手表越来越好用，智能可穿戴设备已经成为很多人生活中不可或缺的一部分，但是你或许不知道，索尼在2014年就推出过一款能够随心控制表盘和表带的墨水屏手表FES Watch。

图自Sony

FES Watch是由一张电子纸制成，表盘和表带都是一整块柔性E-ink屏幕，这也是它的特别之处，所以整体来看平整轻薄，没有断点又非常有设计感。由于采用柔性E-ink屏幕，所以虽然只有黑白两种颜色显示，但它有24种不同的图案设计可以更换，更好的能够依据你当天的服装、心情、场合随时变换。

虽然当时索尼还没有尝试在其中加入各种运动功能，但是这种主打个性化的科技产品还是让我们能够感受到未来的科技趋势。而要说起来，索尼其实还做过另一个神奇的设备，那就是能让传统手表变成智能手表的表带 Wena Wrist，这款产品尝试用另一种思路来寻找可穿戴设备的边界。

图自Sony

这个表带最大的特色在于加入了显示屏，当出现未接来电和消息时，屏幕会通过震动以及显示提醒用户，另外，用户设定的闹钟也会通过震动及显示的方式进行提醒。这看似普通的功能，让传统手表也拥有了简单的日常提醒特性。不仅如此，Wena Wrist还可以检测步数、消耗卡路里、跟踪睡眠，的确是很黑科技的产品了。

索尼爱立信X5：透明屏幕手机

在科幻片中，我们经常会见到人们拿着透明的屏幕点来点去，这或许会是未来手机的趋势之一，而索尼爱立信在十年前就曾尝试过这样的前卫设计，这就是透明屏功能手机索尼爱立信X5。

图自Sony

这台手机区别于当时和现在的手机最大的一点就在于采用了一块1.8英寸的透明屏幕，在你进行日常操作时会显示内容，日常状态下则像是一块透明的玻璃，这款手机尽管全球只限量发售过888台，但即便今天看来也依然让人觉得未来感十足。

PS-F9：随时随地能听黑胶唱片

尽管伴随多媒体技术的发展，人们在手机上听歌越来越多，但曾几何时黑胶唱片拥有着非常多的用户基础，人们喜欢它就在于它能还原更好的声音，而为了能够让更多人随时随地享受到黑胶唱片音乐，索尼在1983年发明了PS-F9，这是一台能够播放黑胶唱片的小巧播放器。

图自the walkman archive

PS-F9体积相比很多黑胶唱片机来说小了很多，可以通过一个电动夹具将唱片固定，并且独特的机械设计能够帮助你在听黑胶唱片时快速找到歌曲，在蓝牙技术还没出现的那个年代，这台设备就已经能够做到将音乐以FM广播的方式发射出去，这一点也非常酷炫。

SC-1 Sociable Cart：自动驾驶的未来汽车

虽说在CES 2020上很多人都为索尼的电动概念轿车Vision-S震惊，但是要说到做车，Vision-S并不是第一次，早在2019年9月份索尼就展示了一台与雅马哈联合研发的自动驾驶汽车SC-1 Sociable Cart，也可以说是黑科技十足。

图自Sony

SC-1 Sociable Cart不像一辆传统汽车，它没有窗户，也没有可以推拉的门，整体看起来就像一个小面包车。车内能够容纳五位乘客，这辆车最大的特点在于结合了雅马哈的自动驾驶技术和索尼娱乐成像技术，一边通过车内配备的激光雷达、超声波传感器等元件可以识别道路信息并且自动驾驶，另一边则可以在汽车内外两侧的显示屏上播放各种影音娱乐信息。

同时借助索尼的相机传感元件，车辆还会根据上车人员的年龄性别等播放合适的内容，也能优化广告投放，虽然这辆车目前并没有发售的计划，但官方表示在高尔夫球场、高档商城、机场等地方会适合这类车辆存在，很让人期待。

Xperia Touch：可以触摸的投影仪

说到投影仪，很多人的认知也许还停留在将内容投射在墙上这么简单，那假如在投射的画面中还能用触控操作会是一种什么样的体验呢？关于这个问题，索尼的 Xperia Touch 也许会带给你答案。

和我们平时所见到的投影仪不太一样，Xperia Touch外观看起来更像一个音箱，它是「站立」起来的，打开后你就可以投射出一块显示屏，并且直接操作，不论是投影电子相册，在厨房学做菜，弹钢琴或者玩《水果忍者》，它都不在话下。为了实现多种多样的功能，Xperia Touch内部包含了电子罗盘，加速剂，GPS、陀螺仪、人体侦测以及温度、湿度、气压计等多种传感器。软件还使用了安卓系统，因此不但能反馈手部动作，甚至还可以隔空「遥控」操作。

和手机、电脑、电视机比起来。Xperia Touch首先具有的优势就是方便，只要你想，随时都能把任何表面变成触控屏。而且不用担心你的手上是不是有水，也不用管有没有戴手套，它的操作就是直接动手——开始进行。再加上诸如Google Assistant或者亚马逊Alexa这样的语音助手，你可以随时语音唤醒它来完成一些任务，而这样一台融合扬声器+投影仪+安卓设备的产品，毫无疑问处处体现着索尼的极客精神，也让如今的投影仪领域出现了一些类似的产品，不得不说还是非常亮眼的。

对于一家喜欢尝试各种黑科技产品的公司来说，索尼打破技术限制，找到更多可能性的极客精神让人敬佩，尽管如今大家提到索尼总是心情复杂，但正因为有这样的公司存在，科技行业才会给我们带来如此多的惊喜，本文介绍的内容也只是索尼众多黑科技产品的冰山一角，不知道每当看到这个满含信仰的Logo，你们又会想起什么呢？